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Milers de migrants malviuen als carrers de Ceuta i es neguen a tornar al Marroc

Molts d’ells sobreviuen sense allotjament ni accés garantit als recursos bàsics

El Marroc culpa les màfies i la desinformació de l'allau de migrants a Ceuta

Migrants, a Ceuta.

Migrants, a Ceuta. / DdG

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May Meriño

Ceuta (Enviada Especial)

La ciutat autònoma de Ceuta continua impactada per la crisi migratòria, que aquesta setmana va viure el seu moment culminant dijous, amb l’entrada de milers de persones nedant o a través de la frontera del Tarajal. Tot i que la immensa majoria de les que van accedir de manera irregular ja han tornat al Marroc, encara n’hi ha milers que continuen pels carrers de la ciutat, sense un rumb clar més enllà de trobar aliments.

Algunes compren menjar a les botigues amb els pocs dírhams —la moneda marroquina— que duien durant la travessia, mentre que d’altres depenen de l’ajuda de veïns, comerciants i entitats socials.

«Menjar, sisplau», demanen quan algú s’acosta als grups de migrants repartits per la ciutat. Molts no volen ser enregistrats ni en vídeo ni en àudio, però tenen clar que no volen tornar al Marroc. «Ens porten al Sàhara» i «ens peguen», expliquen amb les poques paraules en castellà que coneixen.

La majoria només parla darija, la variant de l’àrab utilitzada al Marroc. Tot i això, amb gestos, voluntat i paraules soltes, transmeten que volen quedar-se a Ceuta. El seu objectiu és arribar a la Península per retrobar-se amb familiars, encara que alguns no saben explicar amb exactitud on viuen. D’altres volen continuar el trajecte cap a altres països europeus. «Jo, Itàlia; mare allà», diu un d’ells.

Molts eviten la policia —sigui la Nacional, la Local o fins i tot l’Exèrcit— perquè els agents els insten a dirigir-se cap a la frontera. Aquest és, precisament, el camí que es neguen a emprendre. Per això alguns s’amaguen en diferents punts de la ciutat, especialment a la zona muntanyosa de García Aldave, on troben refugi en diverses coves.

Els qui continuen al carrer i són localitzats per la policia saben, però, que poden acabar sent conduïts fins a la frontera. Alguns hi van voluntàriament per tornar pel Tarajal, mentre que d’altres asseguren que són traslladats per força. Diversos migrants relaten que l’Exèrcit els porta des de les proximitats del Centre d’Estada Temporal d’Immigrants (CETI) fins al pas fronterer.

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Mort a la frontera

La crisi migratòria també s’ha cobrat una víctima vinculada al món de l’esport. Faten Ben Amar El Azizi, futbolista de només 20 anys del Maghreb Atlètic Tetuan, va morir quan intentava arribar nedant a la costa de Ceuta, segons va informar el seu club. L’entitat va lamentar que el somni de la jove «va acabar abans de començar». n

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