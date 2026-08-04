Una empresa alerta que grups organitzats a les xarxes preparen un nou assalt a Ceuta
Golden Owl conclou que la darrera allau va ser organitzada per 25 grups de Facebook
Ana Jover
L’empresa alacantina Golden Owl ha elaborat un informe en què conclou que els fets ocorreguts a Ceuta la setmana passada van estar organitzats sota una «marca pròpia» i impulsats per 25 actius de Facebook de procedències diverses -països de l’arc mediterrani-, i adverteix que els mateixos autors han fet una crida a repetir l’acció el pròxim 15 d’agost.
La tecnològica és una start-up especialitzada en la investigació avançada a internet mitjançant intel·ligència aplicada a fonts obertes (OSINT), i ha utilitzat aquest sistema per analitzar més de 5.000 missatges publicats en xarxes obertes, rastrejant-ne els orígens i el contingut. La principal conclusió dels autors és que, sota el nom «Asalto Karyaj a Ceuta», entre el 24 i el 31 de juliol es van difondre consignes per travessar la frontera.
A partir de la investigació, s’adverteix que durant aquella mateixa setmana «la xarxa ja va programar per endavant la seva continuació» per a mitjan agost. Segons l’empresa, «ens trobem davant d’un model barat, repetible i resilient» i, per aquest motiu, la «crida per al 15 d’agost de 2026, publicada l’1 d’agost en un grup de 108.000 membres i que continua activa», es considera que té «una alta probabilitat de repetir-se».
En l’estudi, de més de 60 pàgines, Golden Owl identifica els 25 «actius» de Facebook considerats més rellevants.
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