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Una empresa alerta que grups organitzats a les xarxes preparen un nou assalt a Ceuta

Golden Owl conclou que la darrera allau va ser organitzada per 25 grups de Facebook

Imatge dels migrants, a Ceuta.

Imatge dels migrants, a Ceuta. / EPC

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Ana Jover

Alacant

L’empresa alacantina Golden Owl ha elaborat un informe en què conclou que els fets ocorreguts a Ceuta la setmana passada van estar organitzats sota una «marca pròpia» i impulsats per 25 actius de Facebook de procedències diverses -països de l’arc mediterrani-, i adverteix que els mateixos autors han fet una crida a repetir l’acció el pròxim 15 d’agost.

La tecnològica és una start-up especialitzada en la investigació avançada a internet mitjançant intel·ligència aplicada a fonts obertes (OSINT), i ha utilitzat aquest sistema per analitzar més de 5.000 missatges publicats en xarxes obertes, rastrejant-ne els orígens i el contingut. La principal conclusió dels autors és que, sota el nom «Asalto Karyaj a Ceuta», entre el 24 i el 31 de juliol es van difondre consignes per travessar la frontera.

A partir de la investigació, s’adverteix que durant aquella mateixa setmana «la xarxa ja va programar per endavant la seva continuació» per a mitjan agost. Segons l’empresa, «ens trobem davant d’un model barat, repetible i resilient» i, per aquest motiu, la «crida per al 15 d’agost de 2026, publicada l’1 d’agost en un grup de 108.000 membres i que continua activa», es considera que té «una alta probabilitat de repetir-se».

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En l’estudi, de més de 60 pàgines, Golden Owl identifica els 25 «actius» de Facebook considerats més rellevants.

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