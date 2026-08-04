El govern espanyol multa els organitzadors del Reggaeton Beach Festival amb 320.000 euros per “pràctiques abusives”
L’empresa prohibia entrar menjar tot i vendre’n a l’interior i fins i tot podia escorcollar els assistents
El Ministeri de Drets Socials i Consum ha imposat una sanció a l’empresa que organitzava el Reggaeton Beach Festival per haver incorporat “pràctiques abusives” que limiten els drets dels consumidors. D’una banda, prohibia expressament accedir al recinte amb menjar i beguda de l’exterior i es reservava, a més, el dret d’escorcollar els assistents. D’altra banda, limitava el reaccés al recinte del festival obligant el públic a pagar una quantitat addicional al preu de l’entrada per poder entrar i sortir del recinte. A més, també limitava el dret al reemborsament dels diners que els assistents no haguessin gastat amb el sistema cashless i imposava despeses de gestió no justificades en la venda d’entrades.
A més de la multa econòmica, la sanció, impulsada arran d’una denúncia de Facua, implica que l’empresa té l’obligació de rectificar i eliminar les clàusules considerades abusives. Des del govern recorden que, abans de comprar una entrada per assistir a un festival, cal tenir en compte les possibles clàusules abusives, com ara les despeses extres i de gestió, la garantia d’accés a aigua de l’aixeta durant l’esdeveniment o la prohibició d’introduir menjar i beguda, considerada abusiva si dins del recinte se’n permet el consum mitjançant la compra.
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