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El govern espanyol multa els organitzadors del Reggaeton Beach Festival amb 320.000 euros per “pràctiques abusives”

L’empresa prohibia entrar menjar tot i vendre’n a l’interior i fins i tot podia escorcollar els assistents

Un noi segueix des de la zona VIP un concert al Reggaeton Beach Festival, en una imatge d'arxiu.

Un noi segueix des de la zona VIP un concert al Reggaeton Beach Festival, en una imatge d'arxiu. / Pau Cortina (ACN)

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ACN

ACN

Madrid

El Ministeri de Drets Socials i Consum ha imposat una sanció a l’empresa que organitzava el Reggaeton Beach Festival per haver incorporat “pràctiques abusives” que limiten els drets dels consumidors. D’una banda, prohibia expressament accedir al recinte amb menjar i beguda de l’exterior i es reservava, a més, el dret d’escorcollar els assistents. D’altra banda, limitava el reaccés al recinte del festival obligant el públic a pagar una quantitat addicional al preu de l’entrada per poder entrar i sortir del recinte. A més, també limitava el dret al reemborsament dels diners que els assistents no haguessin gastat amb el sistema cashless i imposava despeses de gestió no justificades en la venda d’entrades.

A més de la multa econòmica, la sanció, impulsada arran d’una denúncia de Facua, implica que l’empresa té l’obligació de rectificar i eliminar les clàusules considerades abusives. Des del govern recorden que, abans de comprar una entrada per assistir a un festival, cal tenir en compte les possibles clàusules abusives, com ara les despeses extres i de gestió, la garantia d’accés a aigua de l’aixeta durant l’esdeveniment o la prohibició d’introduir menjar i beguda, considerada abusiva si dins del recinte se’n permet el consum mitjançant la compra.

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