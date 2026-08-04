Les famílies es mobilitzen per mirar de localitzar els seus desapareguts a Ceuta
El Govern de Ceuta afirma que com a mínim 862 menors ja es troben sota el sistema de protecció i han de ser ressituats abans de 15 dies
Pau Lizana Manuel
Les xarxes socials s’han convertit aquests dies en el principal recurs de les famílies marroquines que intenten contactar amb fills i germans de qui no tenen notícies des que la setmana passada van intentar travessar la frontera amb Ceuta. Cada vegada són més les persones que es desplacen fins a les localitats pròximes a Ceuta o a la frontera per intentar saber el parador dels joves.Les xarxes socials s’han convertit aquests dies en el principal –i desesperat recurs– de les famílies marroquines que intenten posar-se en contacte amb fills i germans dels quals no tenen notícies des que la setmana passada van intentar creuar la frontera amb Ceuta. De fet, les oenagés que treballen al Marroc denuncien que les famílies no tenen cap altra opció, a falta d’un interlocutor oficial, per saber què ha sigut dels seus familiars. Cada vegada són més, també, les persones que es desplacen fins a les localitats més pròximes a Ceuta o a la mateixa frontera per intentar conèixer el parador dels joves.
Plataformes com X, Instagram o TikTok vehiculen la desesperació familiar. Pàgines que normalment comparteixen contingut variat aquests dies s’han convertit en un tauler d’anuncis per a aquestes famílies. És el cas de la pàgina Mecanique_Tetouan, que normalment es dedica a la informació sobre motos, cotxes i mecànica.
"El meu germà ha desaparegut i no en tenim notícies des que va sortir", diu un dels missatges penjats en aquesta pàgina. L’Idris té 13 anys i va deixar la ciutat de Tetuan –a poc més de 40 quilòmetres al sud de Ceuta– dimecres. De llavors ençà la seva família no en sap res.
A moltes famílies només els queda desitjar que la travessia per franquejar l’espigó d’El Tarajal no s’hagi cobrat la vida dels joves. La por és palpable: ja són 88 les persones que van morir durant el viatge, segons l’últim recompte del Govern ceutí, la majoria ofegades. A la pàgina Tetouan Tube s’han distribuït les imatges de com a mínim 48 persones que van emprendre el viatge des del Marroc i de les quals la família encara no ha rebut cap notícia.
Yaaser Saadoune, coordinador dels intercanvis culturals que l’associació Eccit organitza entre Catalunya i el Marroc, explica que la realitat sobre el terreny cada vegada és més complicada. Quan les crides per xarxes no funcionen, afirma, no són pocs els pares que decideixen emprendre el camí fins als pobles fronterers amb Ceuta, on ara hi ha moltes de les 57.000 persones que van tornar a territori marroquí després de no trobar recursos a la ciutat espanyola i tampoc tenen mitjans per tornar als seus llocs d’origen. "A la frontera intenten parlar amb la policia, suplicar que els diguin si els seus fills són a la presó, però no els troben", lamenta.Yaaser Saadoune, coordinador dels intercanvis culturals que l’associació Eccit organitza entre Catalunya i el Marroc, explica que la realitat sobre el terreny cada vegada és més complicada. Quan les crides per xarxes no funcionen, afirma, no són pocs els pares i mares que decideixen emprendre el camí fins als pobles fronterers amb Ceuta, on ara es troben moltes de les 57.000 persones que van tornar a territori marroquí després de no trobar recursos a la ciutat espanyola i tampoc tenen mitjans per tornar als seus llocs d’origen. "A la frontera intenten parlar amb la policia, suplicant que els diguin si els seus fills són a la presó, però no els troben", lamenta.
A la resta de comunitats
Saadoune explica que a les entitats que col·laboren amb Eccit al Marroc se sap almenys de dos nens de 8 anys que van caminar tots sols fins a Ceuta i de qui no hi ha notícies. Segons les últimes xifres ofertes pel govern ceutí, 862 menors de 18 anys ja es troben sota el sistema de protecció. Són joves que ara, abans de 15 dies, hauran de ser ressituats a la resta de les comunitats autònomes.
El Ministeri de Joventut i Infància fa dies que "segueix de prop" la situació i està en contacte tant amb el govern autonòmic com amb la resta d’administracions per "garantir els drets de tots els nens i adolescents". Fonts del departament de Sira Rego diuen a EL PERIÓDICO que s’activen "tots els mecanismes disponibles" per oferir-los una acollida digna. Al ministeri també es recorda que la llei obliga les comunitats a acollir els menors de manera "vinculant i solidària", informa Nieves Salinas.
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