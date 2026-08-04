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Mor un nadó de 20 mesos a Fuerteventura per un cop de calor

El menor s'hauria quedat a l'interior d'un vehicle per un descuit del seu progenitor, segons mitjans locals

La platja de Gran Tarajal, a Fuerteventura, en una imatge d'arxiu.

La platja de Gran Tarajal, a Fuerteventura, en una imatge d'arxiu. / Carlos de Saá

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EFE

EFE

Fuerteventura

Un nadó de 20 mesos va morir aquest cap de setmana a causa d’un cop de calor a Fuerteventura, una illa que es trobava en avís de nivell groc per altes temperatures.

Segons ha avançat el mitjà Noticias Fuerteventura i han confirmat a EFE fonts de la Conselleria de Sanitat del Govern de les Canàries, el succés va tenir lloc durant el cap de setmana i, a causa de la gravetat de l’afectació del nen, va ser traslladat en helicòpter medicalitzat des de l’Hospital General de Fuerteventura fins a l’Hospital Maternoinfantil de Las Palmas de Gran Canària.

Mitjans locals informen que el nadó s’hauria quedat a l’interior d’un vehicle a causa d’un descuit del seu progenitor.

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Els facultatius que van atendre el nadó no van poder fer res per salvar-lo del cop de calor i finalment va acabar morint en aquest complex hospitalari de la capital de Gran Canària.

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