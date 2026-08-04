El Regne Unit no està preparat per a les onades de calor
Les temperatures elevades que s’estan notant especialment a Anglaterra i a Gal·les, on es van registrar rècords històrics per a un mes de juny amb valors pròxims als 38 i 36 graus, saturen la sanitat pública i provoquen incidències en el transport.
Lucas Font
Les onades de calor estan colpejant cada vegada amb més força el Regne Unit. Les altes temperatures s’estan notant especialment a Anglaterra i a Gal·les, on s’han registrat rècords històrics per a un mes de juny, amb valors pròxims als 38 i 36 graus, respectivament. Aquests fenòmens, cada vegada més freqüents, estan tenint un impacte significatiu en serveis públics com la sanitat i el transport i estan obligant les autoritats britàniques a estudiar la implementació de noves mesures per combatre’n els efectes.
Les temperatures s’han mantingut elevades també durant el mes de juliol. Segons l’informe mensual publicat ahir per l’Oficina Meteorològica britànica (Met Office), Anglaterra va registrar el mes passat una temperatura mitjana de 19,2 graus, la segona més alta al juliol des que hi ha registres. En el cas de Gal·les, la temperatura mitjana va igualar els rècords del 1983 i del 2006. Unes dades a les quals se suma la greu sequera que afecta el país: aquest últim mes ha sigut el més sec a Anglaterra des que van començar els registres en el segle XIX, l’any 1836.
Un informe del Climate Change Committee, un organisme públic independent que assessora el Govern britànic, va alertar a finals del mes de maig que el canvi climàtic està "soscavant la seguretat i la prosperitat" del Regne Unit i va assenyalar que el clima serà molt més extrem a mitjans de segle. Les onades de calor intenses provocaran un sobreescalfament del 92% dels habitatges actuals –construïts per retenir la calor i no per alliberar-la– i crearan condicions perilloses per a les persones vulnerables.
Impacte en els serveis
Els efectes de les onades de calor ja s’estan notant en la sanitat pública del Regne Unit. El Servei Nacional de Salut (NHS) ha assenyalat que aquests fenòmens estan causant una "pressió excepcional" sobre els serveis d’urgències aquest estiu, amb més de 428.000 visites només a Londres durant el mes de juny. El servei d’ambulàncies va registrar una demanda sense precedents, amb gairebé 9.000 trucades en només un dia, una xifra mai vista abans. S’estima que uns 3.000 pacients han mort per complicacions derivades de la calor, inclosos infarts i atacs de cor, aquest estiu.
Les altes temperatures han provocat també un augment significatiu del consum d’energia. Històricament, el sistema elèctric britànic estava dissenyat per suportar els pics de consum a l’hivern, però les onades de calor estan creant nous reptes a l’estiu. L’Operador Nacional del Sistema Elèctric (NESO, en la seva sigla en anglès) ha sol·licitat un subministrament addicional a les empreses generadores d’energia per fer front a l’augment de la demanda provocat per l’ús de ventiladors i aparells d’aire condicionat.
En el cas del transport, alguns operadors ferroviaris ja s’estan preparant per evitar les incidències provocades per la calor. El servei Eurostar, que connecta el Regne Unit amb el continent europeu amb trens d’alta velocitat, ha anunciat que renovarà la seva flota amb vagons capaços de circular en condicions semblants a les de països com l’Aràbia Saudita, amb temperatures ambientals de fins a 55 graus. Aquesta comanda, valorada en 1.700 milions de lliures esterlines (uns 2.000 milions d’euros), preveu posar fi als retards i a les cancel·lacions registrats en els últims mesos.
Encara sense mesures
Malgrat que les onades de calor estan tenint un impacte cada vegada més gran al país, per ara el Govern britànic ha evitat anunciar noves mesures legislatives per combatre-les. En una carta dirigida a l’Executiu a finals de juny, el president de la comissió d’Auditoria Mediambiental de la Cambra dels Comuns, Toby Perkins, va alertar que les mesures preses fins ara estan "molt per sota" del que és necessari.
El Govern està estudiant algunes propostes, entre les quals hi ha limitar per llei la temperatura màxima permesa als espais de treball. La Trades Union Congress, la confederació nacional que agrupa la majoria de sindicats del Regne Unit, ha proposat que els treballadors puguin interrompre la seva activitat laboral quan la temperatura superi els 30 graus, o els 27 graus en el cas de les persones que facin feines físiques.
Campanya a Londres
Algunes administracions sí que estan prenent mesures a escala local. En el cas de Londres, l’alcaldia va anunciar a finals de juny el programa Heat Ready London, el primer destinat a combatre la calor a la capital. Entre els seus objectius hi ha ampliar l’accés a espais condicionats i a les fonts d’aigua potable, reformar habitatges per reduir el risc de sobreescalfament, augmentar les zones verdes i ampliar l’accés a piscines i espais aquàtics.
L’empresa Transport for London, encarregada de la gestió de gran part de la xarxa de transport, està renovant els vagons de metro per equipar-los amb aire condicionat i està millorant la ventilació a les estacions.
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