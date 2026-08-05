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Un jove mor atropellat per un taxi mentre estava estirat a la calçada a Menorca

El jove passava uns dies de vacances a l’illa amb la seva família

Exterior de l'aeroport de Menorca.

Exterior de l'aeroport de Menorca. / EPC

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Europa Press

Europa Press

Maó

Un jove de Barcelona va morir aquest dimarts atropellat per un taxi a les immediacions de l’aeroport de Menorca mentre estava estirat a la calçada. Els fets van tenir lloc cap a les 5.30 h de la matinada, quan un taxi que es dirigia a la terminal d’arribades de l’aeròdrom va atropellar un cos que jeia a la calçada perquè el conductor no es va adonar de la seva presència.

El jove passava uns dies de vacances a l’illa amb la seva família. De moment, la Policia Nacional no ha fet pública la identitat del difunt, a qui aquest dimarts se li va practicar l’autòpsia corresponent.

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La policia ha obert dues línies d’investigació: una a càrrec de la Policia Local, relacionada amb el mateix accident de trànsit, com ara la presa de declaracions o els mesuraments, i una altra de la Policia Nacional, que investiga si hi podria haver hagut algun tipus de delicte al marge de l’accident. El trànsit a la zona s’ha vist afectat durant unes dues hores, tenint en compte que l’aixecament del cadàver ha tingut lloc cap a les 7.30 h.

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