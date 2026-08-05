Denuncien trasllats forçosos a zones remotes del Marroc de menors que van intentar entrar a Ceuta
Les associacions afirmen que s’han enviat alguns adolescents al sud del país sense possibilitat de contactar amb la seva família
Pau Lizana Manuel
El periple d’algunes de les més de 70.000 persones que van travessar la frontera cap a Ceuta la setmana passada ha acabat molt lluny de la ciutat espanyola, en zones remotes del Marroc. Així ho denuncien diverses ONGs que treballen sobre el terreny i que afirmen que les autoritats marroquines es van emportar centenars d’aquests joves –molts d’ells menors– cap al sud del país, sense tenir una opció clara de retorn ni la possibilitat de contactar amb les seves famílies.El periple d’algunes de les 70.000 persones que van travessar la frontera cap a Ceuta la setmana passada ha acabat molt lluny de la ciutat espanyola, en zones remotes del Marroc. Així ho denuncien diverses oenagés que treballen sobre el terreny i que denuncien que les autoritats marroquines es van emportar centenars d’aquests joves –molts d’ells menors– cap al sud del país, la majoria de les vegades sense tenir una opció clara de retorn ni com contactar amb les seves famílies.
La denúncia de l’ONG ActionAid arriba el mateix dia que Save the Children va demanar per carta als ministeris de l’Interior i de Defensa que garanteixin mesures de protecció per a tots els menors. L’ONG es mostra especialment preocupada davant "les imatges" en què s’observen "operatius de trasllat de persones cap a la frontera marroquina".La denúncia d’ActionAid arriba el mateix dia que Save the Children ha demanat per carta als Ministeri de l’Interior de Defensa que garanteixin mesures de protecció per a tots els menors. L’oenagé es mostra especialment preocupada davant "les imatges" en les quals s’observen "operatius de trasllat de persones cap a la frontera marroquina".
L’ONG va recordar que "qualsevol eventual repatriació d’un nen, nena, adolescent i jove" ha de comptar "amb una avaluació individualitzada i atenent el seu interès superior" "En algunes, poden apreciar-se persones d’aparença molt jove", apunta l’organització, que també "ha rebut informació sobre casos particulars de menors que haurien sigut acompanyats fins a la frontera". En la missiva, l’oenagé també ha recordat que "qualsevol eventual repatriació d’un nen, nena, adolescent i jove" ha de comptar "amb una avaluació individualitzada i atenent el seu interès superior".
Són aquests joves repatriats els que, una vegada tornen al Marroc, segons denuncia ActionAid, són traslladats fins a zones remotes del país. Alguns d’ells, segons denuncia l’organització, van perdre els telèfons mentre travessaven la frontera i, en el dia d’avui, continuen sense haver pogut parlar amb les seves famílies. Es tracta, majoritàriament, de joves marroquins, però l’ONG afirma que també s’han traslladat forçosament a persones de nacionalitat algeriana, tunisiana o de països subsaharians.Són aquests joves repatriats els que, una vegada de tornada al Marroc, segons denuncia ActionAid, són traslladats fins a zones remotes del país norafricà. Alguns d’ells, segons denuncia l’organització, van perdre els telèfons mentre creuaven la frontera i, en el dia d’avui, continuen sense haver pogut parlar amb les seves famílies. Es tracta, majoritàriament, de joves marroquins, però l’oenagé afirma que també s’ha traslladat forçosament fins a aquestes zones remotes a persones de nacionalitat algeriana, tunisiana o procedents de països subsaharians.
Oussama Chakkor, expert en migració i mobilitat d’ActionAid, denuncia que "no es poden tornar persones, entre elles menors, a centenars de quilòmetres de casa seva i donar el seu cas per tancat". "Exigim que cap devolució s’executi sense verificar que la persona arriba a un lloc segur", remarca.Oussama Chakkor, expert en migració i mobilitat d’ActionAid, denuncia que "no es pot tornar a persones, entre elles menors, a centenars de quilòmetres de casa seva i donar el seu cas per tancat". "Exigim que cap devolució s’executi sense verificar que la persona arriba a un lloc segur", remarca.
Una pràctica habitual
Aquests trasllats no es produeixen únicament en l’actual context, sinó que, segons remarquen les associacions, són el dia a dia en ciutats pròximes a Ceuta i Melilla, on es concentren centenars de persones que esperen per creuar a territori espanyol. El mes de maig passat, l’Associació Marroquina de Drets Humans (AMDH) denunciava que la policia marroquina tenia per costum emportar-se els joves que esperaven a Nador al costat de Melilla– per accedir a Espanya fins a zones de l’interior del país. Saïd Haddad, president de l’AMDH a Nador, assegura que a alguns d’aquests joves se’ls emportaven a l’hivern "a regions com M’Rirt o Khenifra –prop de 500 quilòmetres al sud–, on les temperatures poden ser particularment baixes" Aquestes expulsions no es produeixen únicament en l’actual context de crisi, sinó que, segons remarquen les associacions, són el dia a dia en ciutats pròximes a Ceuta i Melilla, on es concentren centenars de persones que esperen per creuar a territori espanyol. El mes de maig passat, en un comunicat, l’Associació Marroquina de Drets Humans (AMDH) denunciava que la policia marroquina tenia per costum emportar-se els joves que esperaven a Nador –junt amb Melilla– per accedir a Espanya fins a zones de l’interior del país. Saïd Haddad, president de l’AMDH a Nador, assegura que a alguns d’aquests joves se’ls emportaven a l’hivern "a regions com M’rirt o Jenifra –prop de 500 quilòmetres al sud–, on les temperatures poden ser particularment baixes".
L’ONG va denunciar els fets al Fiscal del Rei del Marroc a Nador, tot i que encara no han obtingut cap resposta.
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