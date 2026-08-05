Detenen un home amb una destral que anava a matar la seva parella a Sevilla
El detingut, amb un ampli historial delictiu, portava dos ganivets i una destral amagats a la seva motocicleta
El Correo
El Grup de Suport i Reacció (GAR) i el Grup Diana de la Policia Local de Sevilla han detingut un home armat i han evitat una possible agressió contra una víctima de violència de gènere. L’arrestat, que té un ampli historial delictiu, està acusat d’amenaces greus i de trencar una ordre d’allunyament. La intervenció va tenir lloc dilluns passat, 3 d’agost, durant un desplegament preventiu del GAR a la zona Est, després que la unitat acudís com a reforç urgent arran d’una alerta del Grup Diana, especialitzat en violència masclista.
Detingut quan es dirigia al domicili de la víctima
Tots dos grups es van coordinar. Els agents del Grup Diana van atendre la víctima, que va descriure la indumentària del presumpte agressor i les presumptes amenaces de mort que havia rebut per part seva. L’home circulava amb una motocicleta blanca.
El GAR va desplegar els seus agents per la zona i va localitzar un home que coincidia amb la descripció i que es dirigia amb aquest vehicle cap al domicili de la víctima. Els agents van comprovar que tenia la intenció d’accedir a l’habitatge, per la qual cosa van procedir a detenir-lo després d’identificar-lo. Durant l’escorcoll, li van intervenir dos ganivets i una destral i amagats a l’interior de la moto.
L’operatiu policial del GAR es va prolongar durant tota la jornada a les zones d’Este-Alcosa-Torreblanca i El Cerro-Amate. El dispositiu es va saldar amb tres detencions —la del presumpte agressor masclista i les de dues persones més amb requeriments judicials pendents—, 65 persones identificades i 15 vehicles inspeccionats. A més, es van aixecar cinc actes per tinença o consum de substàncies estupefaents.
Des del mes de març passat, el GAR opera com una unitat tàctica de suport especialitzat per a la resta de la plantilla de la Policia Local de Sevilla. El grup està format per 35 agents seleccionats mitjançant un procés rigorós i sotmesos a formació contínua. Tot plegat, juntament amb la dotació d’uniformes, vehicles i una seu específica al carrer Calatrava, representa una millora notable del servei a la ciutadania i permet donar resposta a una reivindicació històrica del cos policial.
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