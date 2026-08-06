Brussel·les admet que la UE continuarà sent "vulnerable" mentre el control de les fronteres depengui dels països veïns
El president de Ceuta carrega contra la gestió "tardana i insuficient" de Sánchez en una intervenció a l'Eurocambra
El comissari europeu de Migracions, Magnus Brunner, ha admès que la Unió Europea continuarà sent "vulnerable" mentre el control de les fronteres depengui de la "bona voluntat" dels països veïns. Brunner ho ha afirmat durant la Comissió de Llibertats Civils, Justícia i Afers d'Interior del Parlament Europeu, que s'ha convocat de manera extraordinària aquest dijous per tractar la crisi migratòria de Ceuta. Per evitar que es repeteixi, el comissari ha insistit a desplegar el Pacte de Migracions i Asil, reforçar les fronteres i millorar els sistemes d'alertes primerenques. El president de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha carregat contra la gestió "tardana i insuficient" del govern espanyol. "Encara no sabem ni quantes persones romanen a Ceuta".
La Comissió s'ha celebrat a instàncies del Partit Popular. S'esperava també la participació dels ministres d'Interior, Fernando Grande-Marlaska, i d'Inclusió, Elma Saiz, però aquest dimecres al vespre van anul·lar la seva intervenció. Una decisió que han retret alguns eurodiputats que han criticat que no hi hagués present cap representant del govern espanyol per explicar als eurodiputats els fets ocorreguts.
El comissari europeu de Migracions ha començat assenyalant que a la UE mai s'havia viscut cap episodi de la "magnitud" dels incidents a Ceuta en els últims 20 anys. "Almenys no en un sol dia", ha apuntat. "No podem acceptar tal vulneració de la integritat de les nostres fronteres exteriors. L'impacte de les xarxes de tràfic il·legal de persones, tant per la vida de les persones com per la nostra seguretat, és simplement inacceptable", ha subratllat.
Brunner ha reiterat que han ofert suport financer i de recursos a l'executiu espanyol. "Frontex és sobre el terreny i està preparada per fer més si Espanya vol tenir aquest suport, i també altres agències com l'Oficina d'Asil i l'Europol estan preparades per ajudar".
"Ceuta no ha tornat a la normalitat"
Durant la seva intervenció, Vivas ha repassat els fets ocorreguts la darrera setmana i ha lamentat que, els dies previs a l'arribada de 70.000 migrants, ja van avisar el govern espanyol que hi havia un augment "inusual" d'arribades pel mar. "Ha quedat en evidència que la nostra frontera és absolutament vulnerable", ha lamentat.
A més, ha carregat contra la gestió de Pedro Sánchez per no haver donat resposta a les múltiples peticions d'ajuda que li han fet. "Crec que la reacció del govern és tardana i insuficient, i com a prova és que encara no sabem la xifra de persones que romanen a Ceuta, no s'han desplegat els cossos i forces de seguretat i no s'han reforçat els serveis d'estrangeria".
De fet, pel president, la ciutat encara no ha tornat a la normalitat, ja que els centres d'acollida de migrants estan "col·lapsats". "L'allau d'arribades ha derivat en una emergència humanitària d'enorme envergadura. I també hi ha alteracions de l'ordre i un alt risc d'inseguretat ciutadana".
En resposta a les preguntes dels eurodiputats, Vivas ha assegurat que la població se sent "trista, impotent, inquieta, temorosa i preocupada". "Patim per si es torna a produir en un altre moment i aquest és el definitiu per a la caiuda a l'abisme, per deixar de ser el que som, Espanya i Europa".
Per tot plegat, el ceutí ha demanat al Parlament Europeu que es pronunciï sobre aquests incidents i que reconegui que no és només una crisi migratòria, "sinó una vulneració de la integritat territorial de Ceuta, Espanya i Europa".
El paper del Marroc
Vivas ha ressaltat que, després dels incidents, Rabat ha demostrat que "no és un soci fiable". "L'única frontera terrestre entre Europa i Àfrica està en mans del Marroc. Necessitem que aquesta autoritat estigui exercida per Espanya i per Europa", ha remarcat.
En aquest sentit, Brunner ha insistit que les autoritats marroquines han col·laborat amb els retorns dels migrants i que continuen sent un soci fiable. Tanmateix, ha indicat que en les negociacions que mantenen per un acord de col·laboració integral entre la UE i el Marroc, la migració estarà sobre la taula. "Hem de fer servir tota la influència que tenim com a Unió Europea, ja sigui amb els visats, el comerç o l'ajuda al desenvolupament".
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