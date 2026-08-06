Esdeveniment històric
¿Pot un eclipsi provocar una apagada? Així afectarà l’eclipsi solar del 12 d’agost el sistema elèctric
Red Eléctrica activarà una sèrie de mesures preventives per assegurar el funcionament del sistema elèctric
Sara Ledo
Mentre milions de persones miraran al cel per contemplar l’eclipsi solar del 12 d’agost, al centre de control de Red Eléctrica les mirades estaran posades en un altre lloc: la xarxa elèctrica. Si una part del sol queda coberta per la lluna, l’ombra que es projecta reduirà progressivament la radicació solar que arriba als panells solars. I aquesta caiguda de llum es traduirà en una reducció de la generació solar, que podrà acostar-se a zero en els minuts de més enfosquiment. ¿Pot aquest descens de la generació solar causar una apagada?
Fa mesos que l’operador del sistema es prepara per a aquest esdeveniment. Ha desenvolupat un model matemàtic que calcula quanta generació deixarà de produir-se durant l’eclipsi, on passarà i a quina velocitat. En concret, estima que la generació solar podria reduir-se en uns 5 gigawatts (GW) en el moment de més impacte, que equival a aproximadament el 13% de la demanda màxima d’electricitat d’un dimecres típic d’agost.
El resultat final dependrà de la climatologia d’aquell dia. Si el dia està molt ennuvolat, la producció solar ja serà menor de l’habitual i l’efecte de l’eclipsi serà menys acusat. En canvi, amb un cel completament clar, la reducció serà més visible. I la conseqüència serà que el sistema utilitzarà altres fonts de generació disponibles a la xarxa, igual que passa quan deixa de fer vent o quan es fa de nit.
A més, un dels avantatges d’aquest 12 d’agost des del punt de vista del sistema elèctric és que l’eclipsi es produirà cap al tard, aproximadament entre les 19.30 i les 21.30, en una franja horària en la qual l’energia solar comença a disminuir de forma natural perquè el sol està més baix. És a dir, el fenomen simplement avançarà i accentuarà un descens que ja es produiria sí o sí.
Tampoc coincideix amb les hores en què normalment es registra el consum elèctric més gran durant l’estiu. I la fase de totalitat, el moment en què la Lluna cobreix el disc solar, durarà tot just entre un i dos minuts. «Calculem que l'impacte sobre el sistema elèctric peninsular serà limitat i que, a les Canàries i a les Balears, serà encara més reduït», afirma en un comunicat el director de Serveis per a l'Operació de Red Eléctrica, Ricardo Bajo.
I tot i que està tot previst perquè el consumidor final no percebi cap canvi en el seu subministrament elèctric durant aquells instants, per evitar qualsevol ensurt, Red Eléctrica activarà una sèrie de mesures preventives. Entre aquestes, l’operador del sistema preveu una coordinació més gran amb organismes oficials, amb els operadors de sistemes elèctrics europeus i amb els centres de control de generació i distribució a Espanya. També augmentarà les reserves de seguretat i realitzarà un seguiment constant de l’evolució de l’eclipsi.
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