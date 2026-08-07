Itàlia mantindrà la suspensió de l'espai Schengen amb Espanya
L'Executiu de Giorgia Meloni assegura que no reconsiderarà la decisió de suspendre l'aplicació de l'acord Schengen fins que s'hagin eliminat per complet "els riscos de seguretat i terrorisme"
Lucas Font
El Govern d’Itàlia mantindrà la suspensió de l’Acord de Schengen amb Espanya i els controls als viatgers procedents d’aquest país, segons afirma en un comunicat en què adverteix que «no accepta ultimàtums ni imposicions estrangeres en matèria de seguretat nacional i control de fronteres».
«No tenim cap intenció de revisar la decisió de suspendre l’aplicació de l’Acord de Schengen als nacionals de tercers països que arribin des d’Espanya, almenys fins al 15 d’agost, i en cap cas fins que s’hagin eliminat completament els riscos per a la seguretat i el terrorisme a Itàlia», indica la nota oficial difosa pel Govern italià.
L’Executiu de Giorgia Meloni respon així al Govern d’Espanya, que aquest divendres va instar Itàlia a rectificar i posar fi als controls fronterers que va decretar fa just una setmana per una qüestió de «seguretat nacional» davant la crisi migratòria de Ceuta.
Espanya assegura que, si Itàlia no fa marxa enrere en la seva decisió, adoptarà mesures «proporcionals».
En la seva nota, Itàlia recorda que per al 15 d’agost s’espera una «nova onada» de migrants a Ceuta: «Només quan hi hagi la certesa que no existiran riscos per a la seguretat ni el terrorisme a Itàlia, que no hi haurà una nova onada i que no hi haurà migrants irregulars dirigint-se cap a territori europeu, es revisarà la decisió anterior», precisa.
No obstant això, el Govern italià puntualitza que aquesta decisió «no perjudica la relació amb un país amic com Espanya, de manera similar a decisions semblants adoptades en el passat pel Govern italià, per exemple, respecte d’Eslovènia, i per governs europeus respecte d’Itàlia i de la mateixa Espanya».
Itàlia també diu que està disposada a continuar un «diàleg constructiu» amb el Govern espanyol si desapareixen totes les circumstàncies actuals.
«Mentrestant, les autoritats frontereres italianes faran tot el possible per garantir la màxima accessibilitat als ciutadans espanyols i europeus, els quals, cal destacar-ho, no es veuen afectats pel restabliment dels controls a les fronteres aèries i marítimes», conclou la nota de l’Executiu italià.
Fa just una setmana, el Govern de Meloni va decretar la suspensió de l’acord de lliure circulació de persones de Schengen amb Espanya per una qüestió de «seguretat nacional» davant la crisi migratòria de Ceuta, i està aplicant controls aleatoris en ports i aeroports als viatgers procedents del país ibèric.
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