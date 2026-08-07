Un de cada cinc menors que han arribat a Ceuta són nenes
L’Administració ceutina identifica 572 petits en la crisi, 110 dels quals són noies
David López Frías
Són les més invisibilitzades i alhora les més exposades al tràfic, l’explotació i la violència sexual, segons alerten les oenagés especialitzades en infància. Són les nenes i adolescents atrapades en la crisi migratòria. De fet, un de cada cinc menors migrants arribats la setmana passada a Ceuta és una nena, segons dades del Govern ceutí que ha pogut consultar aquest diari. L’Administració de la ciutat autònoma ha identificat 572 menors, dels quals 110 són nenes.
Ara com ara i a l’espera del dispositiu que les haurà de traslladar a la Península, les nenes i les adolescents han sigut allotjades temporalment a l’escola Reina Sofía, un dels dos centres educatius habilitats per acollir els menors. Les altres són registrades i enviades a altres llocs de la ciutat autònoma.
"A mesura que són ressenyats, s’envien als recursos de la ciutat, com ara els centres del SAMU, on s’habiliten més places. També s’adapta l’escola, tot i que és molt probable que s’hagin d’activar més recursos", assenyalen fonts del govern ceutí. No es descarta que en els pròxims dies apareguin més nenes que de moment es mantenen fora del radar institucional.
La seva situació ha activat les alertes entre les entitats i les autoritats. "Les nenes i adolescents són les més vulnerables a les agressions sexuals", explica a aquest diari Catalina Perazzo, directora d’Incidència Social i Polítiques d’Infància de Save the Children. Perazzo, en contacte amb les organitzacions sobre el terreny a Ceuta, explica que "les nenes no poden ser invisibilitzades, perquè són les més exposades a violacions, explotació i tràfic de persones".
Als carrers i la muntanya
La directora d’Incidència Social de l’oenagé recorda que "ara a Ceuta hi ha molta gent als carrers o que se n’ha anat a la muntanya. Gent que no sap ningú qui és", i demana "que s’identifiquin com més aviat millor els migrants per posar en marxa els sistemes de protecció". En aquest sentit, l’organització adverteix que la falta d’identificació, allotjament segur i acompanyament especialitzat per a les nenes pot augmentar la seva exposició a situacions de violència, tràfic i explotació, i reclama que la seva protecció sigui una prioritat immediata. Perazzo, que mostra descontentament perquè tot just es disposa de "dades fiables", creu que és urgent "posar en funcionament com més aviat millor espais segurs per a les menors, separar-les de la resta i oferir-los suport psicosocial".
Des de l’oenagé també recolzen la petició del Ministeri d’Igualtat "per fer servir fons del pacte d’Estat contra la violència de gènere per a l’atenció d’aquestes nenes", ja que, assegura, "el risc d’explotació és real". "No n’hi ha prou amb comptar quants nens, nenes i adolescents han arribat: necessitem saber qui són, on són i quines necessitats tenen. Una adolescent que es manté tota sola i fora del sistema pot estar en una situació d’enorme vulnerabilitat", alerta.
L’entitat i el Govern ceutí coincideixen que la situació actual desborda la capacitat de resposta: "Al voltant d’un miler de nens, nenes i adolescents migrants ja estan acollits en centres i recursos habilitats, una xifra que supera àmpliament la capacitat ordinària del sistema de protecció de la ciutat, que té menys d’un centenar de places", resumeix Save the Children. En el Govern de la ciutat autònoma reconeixen que estan sobrepassats.
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