Netanyahu rebutja el pla de Trump per a Gaza anunciat a finals de juliol
El primer ministre d'Israel diu que l'exèrcit seguirà a la Franja "fins que Hamàs sigui totalment desarmat"
El primer ministre d'Israel, Benjamin Netanyahu, ha advertit aquest diumenge que rebutja el pla per a Gaza del president dels Estats Units, Donald Trump, anunciat el juliol. En un discurs a l'inici d'una reunió del seu gabinet de ministres difós per la seva oficina, Netanyahu ha avisat que l'exèrcit hebreu no es retirarà de la Franja "fins que Hamàs sigui totalment desarmat". A finals de juliol, Trump va anunciar un acord "històric" amb Hamàs i tots els altres grups armats a Gaza per al seu desarmament complet. Netanyahu ha admès estar parlant amb els nord-americans sobre la qüestió. "Tenen idees, algunes són acceptables per a nosaltres, però d'altres són inacceptables", ha afirmat.
"Israel no accepta el pla de 15 punts", ha dit Netanyahu. El primer ministre israelià ha remarcat que el seu govern "sap com mantenir-se ferm".
"A diferència d'altres que ens volen donar lliçons, nosaltres fem el que calgui per a la seguretat d'Israel, i podem i sabem com mantenir la posició, fins i tot en contra dels nostres millors amics, si cal", ha remarcat Netanyahu.
El mes de juliol, Trump va assegurar que l'acord "històric" amb Hamàs i altres grups permetria avançar cap a la segona fase de l'alto el foc pactat la tardor del 2025 a Egipte, el conegut com a pla dels 20 punts.
Hamàs va signar els 15 punts, però va advertir que el seu desarmament estava condicionat a una retirada d'Israel de la Franja.
Netanyahu, per la seva banda, ha avisat que no faran cap pas sense que Hamàs "es desprengui de les armes pesants, l'armament més lleuger, tot l'armament". "Parlem d'un desarmament genuí, no d'un desarmament fictici", ha afegit.
Així mateix, ha advertit que mentre ell sigui primer ministre no hi haurà cap estat palestí, ni a Gaza ni a Cisjordània. "Ni Fatahstan ni Gazahstan", ha etzibat.
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