Brutal agressió homòfoba a un grup de noies de 14 anys a Benialí
Tres joves d'"entre 16 i 17 anys" increpen i agredeixen les menors per l’orientació sexual de dues d’elles, a les quals van causar diverses lesions
Abraham Pérez
Una nova agressió homòfoba ha sacsejat la localitat alacantina de Benialí, a la Vall de Gallinera, durant la celebració de les seves festes patronals. Cinc noies de 14 anys, veïnes del municipi, van ser atacades ahir a la nit per tres joves «d’entre 16 i 17 anys» després que aquests comencessin a proferir insults homòfobs contra elles al crit de «Visca Franco» o «Visca Vox».
Sandra, amiga de la mare d’una de les menors afectades, explica que els fets van tenir lloc ahir a la nit al parc infantil de Benialí, una zona de pas on les cinc noies es van creuar amb els tres joves durant les festes locals. Segons relata, els nois van començar a increpar-les després d’adonar-se que dues d’elles eren parella, amb insults com «bollera», «Visca Franco» o «Visca Vox».
Davant dels atacs, les menors es van defensar i van començar a enfrontar-se verbalment amb els joves. «Elles no van fugir perquè no tenen res a amagar», reivindica la persona propera a les afectades.
Un ull de vellut i ferides als genolls
En aquell moment, un jove d’«uns 30 anys» que va presenciar l’escena va intervenir per mediar entre les dues parts i evitar que l’enfrontament anés a més. Tanmateix, quan l’home va abandonar el lloc en considerar que la situació s’havia calmat, els tres joves van tornar a arremetre contra les menors. «Van començar a pegar-les i les van tirar a terra», relata Sandra, que es mostra «indignada», conscient que l’atac «es va produir per l’orientació sexual de dues de les noies».
Com a conseqüència de l’agressió, una de les noies va patir un ull de vellut i diverses ferides als genolls. Després d’explicar el que havia passat als seus familiars, la menor va anar a l’hospital per rebre assistència mèdica i posteriorment va informar dels fets la Guàrdia Civil per denunciar l’agressió homòfoba.
Concentració a la Casa del Consell
L’atac ha provocat indignació entre els veïns d’aquesta tranquil·la localitat de poc més de 150 habitants. La resposta no s’ha fet esperar i aquest diumenge al migdia més d’un centenar de persones s’han concentrat davant de la Casa del Consell per participar en la marxa de protesta convocada per diverses veïnes. Durant la mobilització, que ha rebut el suport de l’Ajuntament de la Vall de Gallinera, s’ha llegit un manifest «per denunciar que aquestes coses no poden passar», explica Sandra, una de les impulsores de la protesta.
«És una vergonya que això hagi passat aquí, quan a la Vall mai no han passat aquestes coses. Mai no hem tingut problemes entre nosaltres, i aquí hi ha gent de totes les ideologies», denuncia la dona. Segons sospita, els agressors són «tres nois que han vingut a passar uns dies al poble», als quals retreu que hagin alterat la convivència a la localitat. «Aquí és benvingut tothom. Però s’ha de venir a gaudir i a respectar», afirma.
«Els orangutans estan sortint de les coves»
Sandra assegura que les menors continuen «molt afectades» pel que ha passat i que «no volen sortir al carrer perquè tenen por». «Jo els he dit a les noies que són ells els que han de tenir vergonya, no nosaltres. Però és una pena que aquesta gent que abans s’amagava ara estigui envalentida. Els orangutans estan sortint de les coves», critica la dona, que insisteix: «No volem que passin aquestes coses al poble. Enlloc, però encara menys aquí, a la Vall».
Comunicat de l’Ajuntament
L’Ajuntament de la Vall de Gallinera ha denunciat els fets i ha manifestat «el seu més absolut rebuig i condemna davant dels atacs i les actituds homòfobes que s’han produït durant les festes de Benialí». En un comunicat publicat a les seves xarxes socials, el consistori ha reivindicat que les festes «són espais de trobada, convivència i celebració, i no hi ha lloc per a l’odi, la discriminació ni cap mena d’agressió per raó d’orientació sexual o identitat de gènere».
Així mateix, ha traslladat «tot el nostre suport i solidaritat a les persones que hagin pogut patir aquestes actituds» i ha reafirmat «el nostre compromís amb una Vall de Gallinera diversa, inclusiva, respectuosa i lliure d’LGTBIfòbia». «Defensem unes festes en què totes i tots puguem gaudir amb llibertat, seguretat i respecte. Contra l’odi, tolerància zero», sentencien des de l’Ajuntament.
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Via: Levante - EMV
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