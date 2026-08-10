Defensa cancel·la tots els permisos i dies de descans dels militars a Ceuta en previsió de noves entrades massives de migrants
Més de 2.000 militars de diverses unitats patrullen la ciutat autònoma en suport de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat
Luis Ángel Sanz
El Ministeri de Defensa ha cancel·lat tots els permisos i dies de descans concedits per als pròxims dies a Ceuta en previsió que es pugui produir una nova entrada massiva a la ciutat autònoma. Com ha avançat aquest dilluns la cadena SER i ha confirmat EL PERIÓDICO, l’ordre, remesa diumenge, cancel·la tots els dies de descans especials en ple període vacacional atesa la crisi migratòria actual.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, vol dotar la ciutat autònoma de la màxima seguretat després de l’entrada massiva a Ceuta de més de 72.000 persones el 30 de juliol, una allau que va ser qualificada com «una violació de la integritat territorial d’Espanya» per part del president del Govern, Pedro Sánchez. Fonts del Ministeri confirmen a aquest diari que més de 2.000 militars de diverses unitats estan patrullant cada dia la ciutat en suport dels Cossos i Forces de Seguretat de l’Estat.
El Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI), Defensa i les unitats d’Intel·ligència de la Policia Nacional i de la Guàrdia Civil estan monitorant les xarxes socials per mantenir sota control les noves trucades a entrar a Ceuta que s’estan produint des del Marroc. Fonts tant de Defensa com d’Interior garanteixen que la ciutat estarà aquesta vegada perfectament protegida. A més, l’entrada per mar ja no s’enfronta al buit legal que havia denunciat el Tribunal Suprem en la seva sentència de finals de juny. La barrera pneumàtica de 500 metres instal·lada per Interior té l’aval del Suprem, com ha avançat EL PERIÓDICO. L’Alt Tribunal ha validat ens el departament que dirigeix Fernando Grande -Marlaska aquesta solució com a legal per permetre, ara ja sí, la devolució immediata de tots els immigrants que arribin nedant.
L’ordre de Defensa ha partit de la Comandància General de Ceuta, que ha ordenat a tots els militars que estiguin disponibles sense excepció. La comunicació es va fer diumenge a la tarda amb l’assumpte Cancelació dels permisos, signada pel cap de la Comandància.
Les unitats desplegades ja a la ciutat, que sumen més de 2.000 efectius, són la Unitat de Logística, el Batalló del Quarter General de la Comandància, el Grup de Regulars Ceuta 54, el Regiment de Cavalleria Montesa 3, el Regiment d’Enginyers, el d’Artilleria 30 i els serveis sanitaris de la Comandància de Ceuta.
Quant a les forces de Policia Nacional i Guàrdia Civil, continuen estant avalades per diverses unitats d’Intervenció Policial (UIP), els anomenats antiavalots de Madrid, Sevilla i Màlaga, un reforç d’un total de 300 policies d’elit.
La Guàrdia Civil de Ceuta, per la seva banda, s’ha reforçat amb tres pilots de l’Agrupació de Reserva i Seguretat, integrats per 60 efectius. La Unitat de Seguretat Ciutadana s’ha ampliat amb 30 guàrdies més arribats des d’Andalusia. A més, es van enviar dos grups de bussejadors amb vuit efectius i el Grup Especial d’Activitats Subaquàtiques (GEAS) d’Andalusia. Finalment, a les embarcacions del Servei Marítim de Ceuta es van unir dues embarcacions mitjanes, quatre zòdiacs i el vaixell Duque de Ahumada, amb 12 guàrdies civils.
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