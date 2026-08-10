Detenen un futbolista neerlandès a l'aeroport de València hores després d'una violació
El Jutjat de Violència sobre la Dona deixa en llibertat sense mesures l’acusat, que va forçar dues vegades una noia de 18 anys, i ja ha tornat als Països Baixos
Teresa Domínguez
Just a temps. Agents de la Policia Nacional han aconseguit detenir a l’aeroport de València un futbolista neerlandès de 20 anys quan faltaven només uns minuts perquè pugés a un avió de tornada a Amsterdam juntament amb els seus amics i familiars, tot just unes hores després d’haver comès dues presumptes violacions de les quals ha sigut víctima una noia de 18 anys que estava de visita a València amb dues amigues. Tots dos s’havien conegut als mateixos reservats de la discoteca on la víctima de Rafa Mir va conèixer el jugador la nit que va acabar amb la seva agressió sexual a casa de l’exvalencianista, a Bétera, per la qual ha sigut condemnat a vuit anys i mig de presó.
Malgrat la rotunditat de la declaració de la jove davant el jutge de la plaça 6 de la Secció de Violència sobre la Dona del Tribunal de Instància de València, Jesús Manuel Villegas, el presumpte violador va quedar en llibertat després del seu pas pel jutjat i actualment es troba al seu país, sense cap mesura cautelar.
Els fets van tenir lloc dimecres a la matinada, 5 d’agost, quan un grup d’amigues, totes d’un país del nord d’Europa que Levante-EMV no revela per preservar el seu anonimat, van conèixer el presumpte agressor sexual, L. Z., de 20 anys, jugador no professional en un equip de la regió dels Països Baixos on resideix, al seu germà i a un amic de tots dos, grup que també estava de visita a València.
Després de presumir abans elles del seu, va afirmar, alt poder adquisitiu, van convidar les tres joves a compartir la seva taula en el reservat de la discoteca, ubicada al recinte que acull la Ciutat de les Arts i les Ciències de València. La primera hora va discórrer amb normalitat, van compartir copes i van parlar distesament. En un moment determinat, segons explicaria la víctima, ella i L. Z. es van atraure físicament i van acordar sortir del local per tenir una trobada íntima en un lloc més discret.
La primera relació va ser consentida; les següents, no
Tots dos van sortir junts i ell la va portar a la part inferior d ’un dels ponts pròxims a la discoteca, el de l’Assut de l’Or. En aquell primer moment, tots dos van mantenir una relació consentida de sexe vaginal, però, una vegada finalitzada, va arribar l’agressió. La víctima, que ha mantingut sempre el mateix relat, assegura que, en aquell instant, el noi li va demanar que li fes una fel·lació, però ella s’hi va negar i li va dir que ja havien acabat i que volia tornar amb les seves amigues.
L’ara acusat, explica la noia, la va obligar a agenollar-se i va consumar aquesta primera violació, per, a continuació, agredir-la sexualment de nou amb una penetració anal a la qual la noia, aterrida, també es va negar en rotund. Després, ell se’n va anar. Això sí, abans, assegura la noia, va gravar part de la violació i la va compartir amb algú, acció de la qual, ha assegurat, va ser testimoni i que ara rastreja la Policia.
La jove va tornar a la discoteca a la recerca de les seves amigues i, al bany, els va relatar el que li acabava de fer L. Z. Va ser una d’elles que va trucar immediatament a la Policia Nacional, que va enviar un cotxe patrulla al local. Aleshores, el presumpte agressor, el seu germà i el seu amic ja havien recollit i s’havien esfumat. Els agents van acompanyar la jove a un hospital de València, on es va activar el protocol d’agressions sexuals, que va implicar enviar agents de l’Oficina de denunciar i atenció a la dona (ODAM) de la Policia Nacional, així com al metge forense de guàrdia i al servei de ginecologia. Durant l’exploració, les especialistes van confirmar lesions a les cames i en altres punts del cos de la noia compatibles amb el delicte descrit.
Detingut a l’aeroport
Gràcies al fet que una de les amigues havia fet fotografies dels tres neerlandesos, els investigadors de la Unitat d’Atenció a la família i la dona (UFAM Investigació), que es van fer càrrec del cas, van poder alertar els seus companys de l’aeroport perquè busquessin L. Z. i allò detinguessin, davant la sospita que pogués estar intentant tornar als Països Baixos. Van encertar. Gràcies a aquesta foto i a la celeritat de l’actuació, agents de la Policia Nacional de l’aeroport de Manises van localitzar i van detenir el sospitós poc abans que pugés a l’avió amb destinació a Amsterdam.
Aquella nit la va passar als calabossos del complet policial de Zapadores, però, contra tot pronòstic, quan l’endemà va ser conduït davant la jutge de la plaça 1 de Violència sobre la Dona, que aquell dia, dijous, començava la seva guàrdia, la fiscal no va sol·licitar cap mesura i la magistrada, després de consultar-ho amb el jutge del 6 que portarà el cas, va decretar la llibertat provisional. Atès que no se li ha imposat cap mesura, L. Z., aquell dia ja sí, va poder agafar un vol de tornada a casa seva. Haurà de respondre si el jutjat el cita, li han advertit.
Prova preconstituïda rebutjada
La Policia continua pendent de l’abocament del telèfon de l’acusat, per comprovar, com ha afirmat la noia, si va gravar i va compartir vídeos o fotos de la violació. Mentrestant, la jove també ha tornat al seu país i haurà de tornar si li truca el jutge, ja que s’ha rebutjat realitzar la prova preconstituïda, una declaració amb totes les garanties, en la qual se li ofereix a ella disposar d’advocat i en la qual també és present el lletrat de l’acusat –a més de jutge i fiscal–. Es tracta d’una prova que permet a les víctimes no haver de reviure els fets i és una eina judicial d’ús freqüent pels qui busquen evitar la revictimització de les persones que han patit un delicte.
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