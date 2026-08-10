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Un terratrèmol de magnitud 7,4 sacseja Colòmbia i deixa més de 70 morts

L'epicentre ha estat a San José del Palmar i set aeroports del país han suspès les operacions

Un terratrèmol de magnitud 7,4 sacseja Colòmbia i deixa més de 70 morts

Un terratrèmol de magnitud 7,4 sacseja Colòmbia i deixa més de 70 morts / EFE

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ACN

ACN

Barcelona

Colòmbia ha registrat un terratrèmol de magnitud 7,4 a les 07.34 hores d'aquest dilluns (hora local), segons ha informat el Servei Geològic colombià. L'epicentre ha estat a San José del Palmar, al departament de Chocó, i el balanç provisional de les autoritats locals ja suma més de 70 víctimes mortals, 40 de les quals a l'àrea metropolitana de Pereira i 27 al departament de Valle del Cauca. Set aeroports del país han suspès les operacions, entre els quals Pereira, Manizales, Quibdó, Armenia, Cartago, Buenaventura i Alfonso Bonilla Aragón. "Per seguretat, les operacions aèries en aquestes terminals romanen suspeses fins a avaluar danys estructurals en la infraestructura", ha assenyalat Aeronàutica Civil de Colòmbia en un missatge a X.

L'alcalde de la ciutat de Pereira, Mauricio Salazar, ha explicat a la cadena La FM que han mort almenys 40 persones, que hi ha "molts ferits" i "moltes edificacions afectades". "És tot molt caòtic, estem intentant recopilar les dades". La governadora de Chocó, Nubia Carolina Córdoba, ha indicat a les xarxes socials que a Quibdó "hi ha ferits i greus danys en edificacions", tot i que es desconeixen les xifres exactes.

La Direcció General Marítima ha remarcat que, després del sisme, no hi ha amenaça de tsunami a la costa pacífica colombiana. Tres de les quatre rèpliques que han aparegut després del sisme també tenien com epicentre San José del Palmar i han arribat a una magnitud de 4,8, 3,3 i 3, respectivament. La tercera ha estat a Sipí, Chocó, i ha estat de 2,8.

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El president colombià, Abelardo de la Espriella, ha afirmat en un missatge a les xarxes socials que ha assumit el "lideratge" de l'emergència i que s'instal·larà un lloc de comandament unificat per coordinar l'atenció als damnificats a San José del Palomar. De la Espriella, que tot just fa tres dies que ocupa el càrrec, ha afegit que està de camí a Bogotà per atendre "el desastre natural" que ha patit el país. "Lideraré aquesta emergència per donar-li solucions a la nostra gent", ha remarcat, en referència al departament del Chocó, l'Eje Cafetero i la resta de zones afectades.

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