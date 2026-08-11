Colòmbia declara el "desastre nacional" per un fort terratrèmol que causa més d'un centenar de morts
El sisme, que va sacsejar gran part del país, causa almenys 111 morts i 87 ferits i destrueix uns 1.600 edificis
El president De la Espriella crea un comandament unificat per atendre l’emergència
Abel Gilbert
"Ho vam veure fa més d’un mes a La Guaria, Veneçuela, ara ens toca a nosaltres. El comentari d’El Tiempo resumia l’angoixa dels colombians. Un terratrèmol de magnitud 7,4 va sacsejar ahir gran part del país. Van ser 96 segons fatals. Després van arribar 26 rèpliques i la basarda. Abelardo de la Espriella, que just divendres passat va ser investit president, va informar de la mort de 111 persones i de 87 ferits, segons xifres provisionals. Es desconeix encara el nombre de desapareguts. Però es dona per fet que el degoteig de víctimes no deixarà de créixer.
1.575 habitatges van quedar destruïts, 65 edificis van col·lapsar i sis aeroports van patir danys al nord del departament del Chocó, el Valle del Cauca, Medellín, Quibdó, Manizales i, especialment, Pereira. Al tancament d’aquesta edició, el Govern de Pedro Sánchez no tenia constància de ciutadans espanyols afectats.
De la Espriella va decretar la declaració de "desastre nacional" i va crear un comandament unificat per atendre la situació d’"emergència", que va obligar a concentrar esforços. "Això inclou la Força Pública. Estaré al capdavant de la resposta del Govern. Tots m’han d’informar a mi", va apuntar, per afegir que "es portarà ajuda a tot el territori".
Sota les runes
La prioritat era rescatar les persones que encara estaven sota les runes. Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), va dir que nou departaments van sentir el terratrèmol amb una intensitat diferent. "Hem estat en converses amb els governadors i amb els alcaldes de les ciutats capitals més afectades", va informar el ministre de l’Interior, Rodrigo Lara. "És el més fort que s’ha sentit l’última dècada i en aquella zona hi ha antecedents, particularment el del 23 de novembre del 1979, que va ser de magnitud 7,2", va assenyalar Julio Fierro, director del Servei Geològic Colombià. "No havia sentit mai a la meva vida un moviment tel·lúric tan impressionant", va informar César Córdoba, el corresponsal de Noticias RCN a la regió. "Estem parlant d’uns 400 habitatges afectats i li puc dir que ja hi ha unes 20 estructures col·lapsades", va dir León Fabio Marín Moncada, alcalde de San José del Palmar, un municipi del sud-est del Chocó, que va ser l’epicentre del terratrèmol. L’Exèrcit va enviar cinc escamots de soldats per a tasques de rescat i per atendre l’emergència, que utilitzaran "mitjans tecnològics d’alta precisió i binomis canins entrenats per a la cerca específica de persones".
El secretari d’estat nord-americà, Marco Rubio, va dir que l’Administració de Donald Trump "està a punt per donar suport" al país sud-americà. "Que Déu protegeixi el poble colombià i doni força a tots els afectats. Els EUA estan atents". De la Espriella va agrair la resposta immediata dels EUA i d’altres països de la regió, entre els quals Mèxic i el Brasil, amb governs no aliats de la ultradreta.
Davant dels desapareguts, les autoritats van disposar d’una eina digital per facilitar-ne la cerca i perquè familiars i persones pròximes aportin les dades d’identificació, l’última ubicació coneguda i la descripció física.
El terratrèmol es va sentir a les 7.34 h (14.34 en horari peninsular espanyol) i va tenir com a epicentre San José del Palmar, al Chocó, a la costa del Pacífic, a una profunditat de 82 quilòmetres, va indicar l’SGC en un primer butlletí. De moment, la Dirección General Marítima (Dimar) va descartar l’amenaça de tsunami per a la costa pacífica colombiana. L’organisme manté no obstant el seguiment de les condicions oceàniques.
De moment, Bogotà no va registrar danys estructurals ni víctimes i les seves autoritats van oferir ajuda a les ciutats més afectades. L’Associació de Bancs d’Aliments de Colòmbia va activar un corredor humanitari per mobilitzar productes essencials a les zones més castigades. La Unitat Nacional per a la Gestió del Risc de Desastres (UNGRD) va informar que mantenien comunicació amb les diferents alcaldies per verificar els danys estructurals en el que es coneix a Colòmbia com l’Eix Cafeter, els departaments de Caldas, Risaralda i Quindío.
Van abundar les situacions de pànic enmig de les evacuacions. Segons el Servei Geològic, el terratrèmol es va sentir també a l’Equador, Panamà i Veneçuela, on el 24 de juny passat va tenir lloc una catàstrofe de proporcions, amb 6.300 morts, segons les xifres d’ahir mateix. L’activitat sísmica d’ahir, va afegir l’organisme, respon a "la dinàmica tectònica natural de l’oest colombià, associada, entre altres processos, a la subducció de la placa de Nazca sota la placa sud-americana. Per aquesta raó, aquesta regió ha presentat sismes de magnitud considerable al llarg de la seva història".
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