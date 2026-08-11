El deteriorament del transport perjudica la reputació del turisme a Espanya
Catalunya deixa de ser la comunitat amb una valoració més baixa del sector gràcies a la visita del Papa i el debat sobre la taxa
Sara Ledo
L’estat de les infraestructures i la falta d’inversions en transport guanyen protagonisme en el debat públic i ja comencen a erosionar la reputació del turisme a Espanya, segons el Baròmetre de Percepció Turística elaborat per la consultora LLYC en col·laboració amb Prensa Ibérica. L’indicador analitza trimestralment missatges sobre turisme publicats a les xarxes socials, mitjans digitals i fòrums especialitzats per mirar de mesurar com percep la societat aquest sector. I la principal conclusió és que la valoració del turisme ha millorat l’últim any, ja que va tancar el segon trimestre amb una nota mitjana de 5,4 sobre 10, set dècimes més que en el mateix període del 2025, però continua sent la mateixa puntuació que el trimestre anterior.
El conflicte del Pròxim Orient gairebé no deixa rastre en la conversa digital, ja que només representa un 2,6% dels missatges analitzats durant el trimestre. Els autors de l’informe expliquen: "El baròmetre mesura la conversa sobre el turisme espanyol vinculada al territori, i per això aquest tipus de contingut no arriba a consolidar-se en cap comunitat autònoma ni en el conjunt estatal".
La imatge del turisme continua molt condicionada per la massificació, l’impacte sobre el preu de l’habitatge i un malestar ciutadà creixent en les principals destinacions, però en moltes regions comencen a sorgir crítiques relacionades amb les deficiències de les infraestructures. És el cas de Madrid, on es van disparar les queixes per les infraestructures. En total, fins a 12 comunitats tenen les infraestructures entre els sis temes principals.
Per exemple, a Galícia va ser el segon tema de conversa, darrere del seu atractiu turístic, arran del tancament per obres de renovació de l’aeroport de Santiago durant 35 dies (del 23 d’abril al 27 de maig del 2026), mentre l’estació de tren rebia denúncies de col·lapse, poca capacitat i disseny ineficient. A això s’hi van afegir suspensions ferroviàries, plans alternatius per carretera i dubtes sobre la capacitat d’alguns nusos per absorbir pics de demanda.
Abans d’arribar al destí
"La importància d’aquesta conversa és que afecta l’experiència del visitant fins i tot abans d’arribar a la destinació. Quan l’accés s’associa a tancaments, cues, caos o incertesa, la imatge turística se’n ressent encara que l’atractiu del territori es mantingui intacte", expliquen els autors en l’anàlisi. També a Andalusia va ocupar part del debat, sobretot en relació amb el tren d’alta velocitat després de la tragèdia d’Adamuz.
A la Comunitat Valenciana les crítiques es van centrar en el projecte d’ampliació de l’aeroport de València, així com en els nous desenvolupaments turístics, el col·lapse dels autobusos que van a la zona marítima de la ciutat de València i les dificultats logístiques durant les Fogueres d’Alacant. I a Múrcia les queixes es van centrar en l’estació d’autobusos de La Manga i els retards del corredor mediterrani. A Castella-la Manxa destaquen les denúncies per l’aturada de l’AVE a Toledo, mentre que a Castella i Lleó les denúncies es van centrar en els problemes de connectivitat de destinacions com Salamanca, Zamora, Sanabria i Àvila.
La comunitat autònoma amb pitjor reputació turística d’Espanya ja no és Catalunya. La regió havia encapçalat el Baròmetre de Percepció Turística com la comunitat amb pitjor valoració des que es va posar en marxa, el 2022, marcada pels problemes de gentrificació i seguretat, però els últims sis mesos ha millorat la seva posició.
La millora de Catalunya es deu, entre altres qüestions, a la visita del papa Lleó XIV, la celebració del centenari de la mort de Gaudí i la bona acollida que ha tingut l’increment de la taxa turística a Barcelona. "Una part del debat va destacar que la norma (taxa turística) permet als ajuntaments aplicar recàrrecs i reservar una part de la recaptació a habitatge, convivència i serveis urbans. L’enfocament favorable es va reforçar amb anuncis concrets sobre a què es destinarien aquests ingressos", afirmen els autors del baròmetre. Els tres temes de conversa sobre Catalunya més habituals a internet entre l’abril i el juny van ser la gestió pública del turisme (governança), la seva contribució econòmica i el seu atractiu.
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