Comença a aplicar-se el reglament que prohibirà els envasos monodosi de plàstic d’un sol ús el 2030
Els negocis, com hotels i restaurants, ja han començat la transició cap a alternatives més sostenibles per adaptar-se a les noves directrius de la Unió Europea
Les primeres mesures del reglament de la UE sobre envasos i residus d’envasos comencen a aplicar-se aquest dimecres a tots els estats membres. Entre altres canvis, la normativa comportarà en pocs anys l’eliminació dels plàstics monodosi d’un sol ús –petits envasos per a racions individuals de salses, sucres, melmelades o mantegues–. La comercialització d’aquests envasos quedarà limitada a partir de l’1 de gener del 2030. Serà llavors quan els plàstics monodosi cedeixin el lloc a sistemes reutilitzables i alternatives més sostenibles com ara pots de vidre, dispensadors a granel o sobres de paper. En canvi, el reglament limita des d’aquest mateix dimecres l’ús de substàncies PFAS en envasos que estiguin en contacte amb aliments.
El reglament, que s’aplicarà de forma progressiva, inclou tots els envasos i estableix requisits per dissenyar-los de manera que minimitzin la presència de substàncies nocives i que siguin reciclables.
La normativa és d’aplicació directa i obligatòria per a tots els Estats membres de la UE, la qual cosa obliga els negocis a adaptar-se a les noves directrius en el termini establert, tal com detalla el Gremi d’Hostaleria i Turisme del Garraf.
Entre altres productes que se solen servir en petits envasos de plàstic hi ha, per exemple, els sobres de sucre que se serveixen amb el cafè, racions individuals d’oli o mantega, així com melmelades o salses com quètxups i maioneses. Aquests productes són habituals en cafeteries, restaurants, hotels i altres serveis de restauració.
A partir de l’1 de gener del 2030 no es podran posar al mercat els envasos de plàstic d’un sol ús inclosos en els formats i usos prohibits pel reglament. La norma preveu excepcions en altres cadenes de subministrament com ara el menjar per emportar o alguns entorns sanitaris que necessiten una protecció reforçada, segons detalla el gremi.
Així mateix, juntament amb determinats envasos monodosi, el reglament prohibirà a partir del 2030 altres formats de plàstic d’un sol ús, com determinats embolcalls utilitzats per agrupar productes al punt de venda, els envasos de plàstic per a fruites i verdures fresques de menys d’1,5 quilos, els envasos d’un sol ús per a aliments i begudes que es consumeixen dins d’hotels, bars i restaurants, i la majoria de bosses de plàstic molt lleugeres.
El reglament, en la seva exposició de motius, diu que les grans quantitats d'envasos que estan en “constant augment”, juntament amb els baixos nivells de reutilització i recollida i l'ineficient reciclatge, constitueixen “obstacles importants per a la consecució d'una economia circular i de baixes emissions de carboni”.
De fet, afegeix la normativa, el 40% del plàstic i el 50% del paper utilitzat a la UE entre 2010 i 2021 es va destinar a envasos, i aquests envasos van representar el 36% dels residus sòlids urbans, segons dades de l’oficina estadística de la Comissió Europea (Eurostat).
La norma estipula que els estats hauran de garantir que els sistemes de dipòsit, devolució i retorn d’envasos de plàstic o de metall d’un sol ús de begudes de fins a 3 litres s’estableixin d’aquí al 2029, tret que ja s’assoleixi un elevat índex de recollida separada.
La norma fixa com a objectiu reduir els residus d’envasos generats per càpita, respecte del 2018, un 5% el 2030, un 10% el 2035 i un 15% el 2040. També estableix com a objectiu que almenys el 70% en pes del total dels residus d’envasos es reciclin el 2030
Els negocis ja han començat la transició
Un tipus de negoci afectat per la normativa són els hotels. En aquests establiments, són comuns els petits envasos individuals per servir melmelada, sucre, oli o llet per a cafès i te, que els usuaris poden agafar sense haver d’utilitzar un dispensador compartit.
Diversos hotels de Barcelona contactats per l’ACN asseguren que fa temps que han començat a implementar alternatives dels plàstics microdosi. Un d’aquests és la cadena hotelera Abba Hotels que, segons detalla, ja ha eliminat les monodosis d’altres productes com envasos fets únicament amb paper per al sucre i la sacarina.
Restringides les substàncies PFAS
Una de les mesures que és d’aplicació immediata a partir d’aquest 12 d’agost és la prohibició de comercialitzar envasos que continguin substàncies químiques PFAS, per sobre d’un determinat llindar, i que estiguin destinats a estar en contacte amb aliments.
Els PFAS són compostos químics artificials presents en alguns recobriments d’envasos d’aliments i tenen una alta persistència en el medi ambient. El reglament adverteix que l’exposició a aquestes substàncies mitjançant materials que estan en contacte amb aliments és “un risc inacceptable per a la salut humana”.
La Comissió Europea ha aclarit que els envasos destinats al contacte amb aliments que es posin al mercat després del 12 d’agost hauran de complir aquests límits. En canvi, els envasos que ja s’haguessin posat al mercat abans d’aquesta data poden continuar-hi i no s’han de retirar ja que el reglament no preveu un període transitori per esgotar les existències.
Crítiques per part d’entitats ambientalistes: “Fa curt”
Per a l’organització ambientalista Greenpeace, el nou reglament de la UE és un “avenç” per harmonitzar regles dins el bloc comunitari i per eliminar certs envasos “superflus”, però critica que es tracta d’una oportunitat perduda: “Fa curt”, diu l’entitat en un comunicat.
Greenpeace argumenta que la norma estableix prohibicions clau com és l’eliminació d’envasos monodosi. Tanmateix, l’entitat creu que té “buits legals i excepcions que permeten a les grans marques perpetuar el model ‘d’utilitzar i llençar’ sota la disfressa d’un reciclatge que no funciona”.
Per això, Greenpeace reclama a la UE que implanti sistemes de dipòsit, devolució i retorn per a ampolles de plàstic, llaunes, brics i envasos de vidre, que prioritzi la reutilització sobre el reciclatge, que obligui les empreses a assumir el cost real de l’impacte ambiental que generen els residus dels productes que venen. També demana una “prohibició efectiva del sobreempaquetat” en productes com fruites i verdures.
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