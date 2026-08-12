La DGT comença a pintar cercles blancs als revolts per protegir els motoristes
Aquesta mesura, inspirada en un model austríac, busca disminuir la sinistralitat dels motoristes
Sofía Aladro
La Direcció General de Trànsit està incorporant noves marques viàries dissenyades específicament per millorar la seguretat dels motoristes a les carreteres. Es tracta d’uns cercles blancs pintats sobre l’asfalt que indiquen als conductors de motocicletes la posició que han de mantenir quan afronten determinats revolts per reduir el risc de col·lisió amb vehicles que circulen en sentit contrari.
La mesura respon a l’elevada sinistralitat d’aquest col·lectiu, un dels més vulnerables de la carretera. El 2025 van morir 304 motoristes, una xifra especialment preocupant si es té en compte que molts dels accidents greus es produeixen en revolts, on una traçada incorrecta o una velocitat excessiva poden provocar que el cos del motorista envaeixi el carril contrari.
Així funcionen els cercles blancs
Les marques es col·loquen a prop de la línia central de la carretera, abans o durant un revolt considerat perillós. La seva funció és indicar al motorista que s’ha de mantenir allunyat de l’eix central i circular pel costat contrari als cercles. D’aquesta manera, quan s’inclina durant el revolt, el cos del conductor es manté dins del seu propi carril i es redueix la possibilitat d’envair la trajectòria dels vehicles que circulen en sentit contrari.
A més de marcar la posició adequada durant el revolt, aquests senyals pretenen alertar de possibles perills a la via, com ara canvis en el traçat, superfícies lliscants o altres circumstàncies que puguin augmentar el risc d’accident. La intenció és que el motorista adapti la conducció i afronti el revolt amb un marge de seguretat més gran.
Una mesura que arriba des d’Àustria
Espanya ja ha començat a provar aquest sistema. El 2024, el Servei Català de Trànsit va fer un primer assaig amb cercles blancs seguint el model utilitzat a Àustria, país que fa anys que estudia diferents marques sobre l’asfalt per millorar la seguretat dels motoristes. La DGT també ha provat altres solucions, com ara línies perpendiculars destinades a ajudar a mantenir la distància de seguretat.
Els resultats obtinguts a Àustria són un dels principals motius per estendre aquesta mesura. Segons el KFV, organisme austríac especialitzat en seguretat viària, els cercles blancs van aconseguir reduir els sinistres de motocicletes fins a un 80% en els trams on es van aplicar.
Via: El Periódico
- Un jove queda ferit greu en colpejar-se contra les roques mentre saltava al mar en una platja de Palamós
- L'exdiputada de Ciutadans cega per mirar un eclipsi adverteix la població: 'És perillós fins i tot amb ulleres
- Els científics revelen què tenen en comú les persones més intel·ligents: aquests hàbits les delaten
- On i a quina hora veure l’eclipsi solar a Catalunya? El mapa definitiu per saber com serà a cada municipi
- Aquests són els millors miradors i poblacions des d'on veure l'eclipsi a les comarques gironines
- Augmenten els robatoris de gossos: Aquestes són les races més buscades pels lladres
- Alerten de pluges intenses al Pirineu i comarques interiors de Girona
- Necrològiques de l'11 d'agost de 2026