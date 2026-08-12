El Govern espanyol, preparat per contenir una altra possible onada migratòria dissabte
Les xarxes socials marroquines, monitorades per Defensa i Interior, també apunten a altres crides a entrar a Ceuta aquest dimecres i dilluns vinent
El Govern retornarà al Marroc tots els migrants que entrin a Ceuta
L. Á. S.
El Govern espanyol no ensopegarà dues vegades amb la mateixa pedra. Almenys no aquest estiu. Si d’alguna cosa va pecar l’Executiu en l’actual crisi migratòria de Ceuta va ser d’imprevisió. Ara, els serveis d’intel·ligència, els ministeris de l’Interior i de Defensa i les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat estan abocats a evitar que torni a passar una cosa semblant a l’allau del 30 de juliol. "Ni tan sols una dècima part", adverteixen.
Fa dies que el Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) i els serveis d’informació de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil rastregen les xarxes socials marroquines a la recerca de pistes sobre una possible nova entrada de migrants, amb la col·laboració del Ministeri de l’Interior del Marroc. De moment, en grups de WhatsApp i a Facebook, la que encara és la xarxa social més utilitzada al país veí, s’han detectat multitud de crides per tornar a intentar una entrada massiva a Ceuta el dissabte 15 d’agost, dia festiu nacional a Espanya.
Fonts del Ministeri de l’Interior i del de Defensa no volen donar ni treure credibilitat a aquestes crides. Sí que apunten des d’Interior que no sembla que hi hagi una organització molt important darrere d’aquestes trucades. Això sí, responen a EL PERIÓDICO des dels dos ministeris que "s’han pres les mesures oportunes", que "les alertes estan enceses" i que estan "preparats perquè no torni a tenir lloc una entrada massiva".
La mobilització és màxima a la Policia Nacional, la Guàrdia Civil i l’Exèrcit. Defensa i la Guàrdia Civil han suspès els permisos i les lliurances previstes tret de casos degudament justificats. La Policia, per la seva banda, ha modificat el seu règim de permisos per fer possible doblar torns o augmentar la presència als carrers. De fet, a Ceuta no s’han produït, de moment, incidents violents o s’ha detectat un augment de la criminalitat important.
Comunicació amb Rabat
Els canals de comunicació amb el Marroc també estan totalment oberts tant des d’Interior com des del Ministeri d’Afers Estrangers amb el departament homòleg marroquí. I la col·laboració de les autoritats marroquines és "màxima", segons l’Executiu espanyol.
Les xarxes socials marroquines també apunten a altres possibles dates d’entrada, com aquest mateix dimecres 12 d’agost o el dilluns 17 d’agost. Però Interior ha detectat que les trucades més fiables apunten al dissabte 15, quan el blindatge de la ciutat serà total.
Fonts d’Interior assenyalen que la gran majoria dels que van passar el 30 de juliol passat, uns 70.000 de 72.000 migrants irregulars, van haver de tornar al Marroc durant les següents 24 hores, cosa que va suposar un "fiasco" a l’altra banda de la frontera que podria desincentivar un nou intent’allau.
Així mateix, els missatges del Govern van aquests dies en la línia de desanimar aquells migrants que poguessin estar pensant a repetir l’assalt. Com va asseverar rotund ahir mateix el ministre d’Afers Exteriors, José Manuel Albares, des de Ceuta, "tots els migrants que entrin irregularment a Espanya seran tornats al Marroc".
Ceuta està ara mateix presa per les forces de seguretat. Segons les dades facilitades per Interior i per Defensa, a la ciutat autònoma hi ha ara mateix treballant més de 1.000 policies nacionals, més de 300 d’ells pertanyents a les unitats d’intervenció policial (UIP), més de 1.200 guàrdies civils i una xifra superior als 2.000 militars, comptant sempre els actualment destinats a la ciutat i els reforços arribats des de la Península.
Problemes d’allotjament
De fet, fonts dels cossos presents a la ciutat autònoma expliquen que hi està havent "importants problemes" per aconseguir allotjament a tots, ja que els hotels estan pràcticament plens precisament per aquest important reforç de policies, guàrdies i militars.
Aquest desplegament s’anirà adaptant a les circumstàncies i, segons fonts dels dos ministeris, es mantindrà "tot el temps que calgui" per mantenir la integritat de la frontera espanyola.
Aquest cap de setmana, malgrat ser dissabte festiu nacional, el desplegament serà màxim, sempre intentant no alterar la vida quotidiana de Ceuta, que ja està bastant alterada per la presència de milers de migrants als carrers, molts dormint a la platja o en campaments improvisats per ells mateixos, pels veïns o per les ONG.
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