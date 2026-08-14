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El guerrer intergalàctic que s’enfronta en unes eleccions a l'ultra Farage

El personatge satíric rere el qual s’amaga un humorista britànic s’ha convertit en la principal alternativa al líder de Reform UK en els comicis de Clacton després del boicot de la resta de partits

Jon Harvey, vestit de Count Binface, davant del palau de Westminster, a la ciutat de Londres.

Jon Harvey, vestit de Count Binface, davant del palau de Westminster, a la ciutat de Londres. / BENJAMIN CREMEL / AFP

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Lucas Font

Londres

Si hi ha un candidat que ha sortit beneficiat de la convocatòria d’eleccions anticipades en la circumscripció de Clacton, aquest ha sigut Count Binface (que es traduiria com a Comte Escombraries). Aquest personatge satíric s’ha convertit en la principal alternativa a l’ultra Nigel Farage en els comicis d’ahir després del boicot protagonitzat per la resta de partits, que acusen el líder populista de maniobrar políticament per intentar desviar l’atenció sobre les donacions opaques que va rebre poc abans de tornar a la política activa l’any 2024. Davant la falta de rivals seriosos, totes les esperances dels detractors de l’ultra Farage recauen en un candidat tan absurd com hilarant.

Entre les estrambòtiques propostes incloses en el programa electoral de Harvey hi ha "baixar els teus impostos i apujar els de tots els altres", construir "almenys un habitatge a preu assequible" i "nacionalitzar" la cantant britànica Adele. Són unes mesures que ha repetit en les múltiples entrevistes que ha concedit a la televisió, sempre amb vestit intergalàctic i una característica màscara amb forma de cubell d’escombraries.

Un còmic

Darrere d’aquest aparatós vestuari s’amaga Jon Harvey, un humorista que ha treballat en programes de la BBC i de Times Radio, entre d’altres. Va començar a donar forma al personatge –un "guerrer espacial" de 5.900 anys procedent del planeta Sigma IX– el 2019, quan es va veure obligat a renunciar al seu anterior àlter ego, Lord Buckethead (traduit com a Lord Capdegalleda), per motius legals.

Construir «almenys un habitatge assequible», una de les seves propostes estrambòtiques

Des d’aleshores ha participat en tres eleccions generals i en dues a l’alcaldia de Londres, uns comicis en els quals mai va superar el 5% dels vots necessari per recuperar el dipòsit i que li han suposat unes pèrdues econòmiques de més de 20.000 lliures esterlines (l’equivalent a uns 23.000 euros).

L’última vegada que es va presentar com a candidat va ser en les eleccions anticipades a Makerfield, celebrades al juny i en les quals l’actual primer ministre, Andy Burnham, va aconseguir l’accés al Parlament que va acabar provocant la caiguda del seu predecessor, Keir Starmer. En aquesta ocasió, el satíric personatge va resultar el setè més votat amb tot just un 0,2% dels sufragis; ara, aspira a aconseguir fins al 20% dels vots a causa de l’absència de candidats dels grans partits.

Fins i tot els principals líders polítics han donat el seu suport a l’histriònic candidat per evitar que Farage aconsegueixi recuperar el seu escó al Parlament. "El meu consell per a tothom és que dipositin el seu vot a les escombraries", va dir Starmer en una de les seves últimes intervencions com a primer ministre a la Cambra dels Comuns. "No puc recolzar personatges de broma amb polítiques ridícules, per això donaré el meu suport a Count Binface", va asseverar en to de broma el líder del Partit Liberaldemòcrata, Ed Davey.

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Sense opcions reals

Es dona per fet que la seva candidatura –al costat de la de 32 polítics independents i personatges pintorescos– no té opcions reals de guanyar a Farage, a qui les enquestes donen fins a un 73% dels vots. Però sí que serà una mostra del rebuig que el líder populista genera en una part important de l’electorat, fins i tot en una de les circumscripcions més favorables al seu partit, Reform UK. Binface ha aprofitat l’escàndol de les donacions de Farage per criticar el seu rival i ha promès que, a diferència d’ell, no acceptarà milions de lliures en regals si guanya les eleccions.

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