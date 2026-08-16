Dos avions de combat espanyols abaten un dron no autoritzat a l'espai aeri de Romania, a prop d'Ucraïna
El ministre romanès de Defensa felicita els pilots per l'èxit de la missió
ACN
Dos avions de combat espanyols F-18 han abatut un dron que havia entrat sense autorització a l'espai aeri de Romania, a prop d'Ucraïna. Així ho ha indicat el ministre de defensa romanès, Radu Miruta, en un missatge publicat a X. Segons ha relatat Miruta, a les 4:44 de la matinada s'ha detectat un dron 24 km al nord de Galati i s'ha autoritzat els dos avions, desplegats a Romania en el marc d'una missió de l'OTAN, a intervenir. Els avions, que ja estaven en alerta com a mesura de precaució, han intervingut i a les 5:01 el dron ha estat interceptat i destruït entre les localitats de Baleni i Cudalbi, en una àrea despoblada.
El ministre romanès de Defensa ha felicitat els pilots espanyols i el personal militar romanès al centre de control per l'èxit de la missió. "Romania està defensant el seu espai aeri, els nostres aliats són amb nosaltres. Vigilància, resposta ràpida i solidaritat aliada- aquestes són les garanties de la nostra seguretat", ha indicat. El missatge difós acaba amb una idea més: "Sí, Romania és a la primera línia de la defensa de la Unió Europea".
Romania comparteix una frontera terrestre d'uns 614 quilòmetres amb Ucraïna. A finals de maig un dron rus va causar dos morts en impactar contra un edifici residencial a la ciutat romanesa de Galati en el marc d'una nova onada de bombardejos russos contra infraestructures ucraïneses properes a Romania, que és membre de la Unió Europea i de l'OTAN.
Llavors, l'OTAN va condemnar la "imprudència" de Rússia i va advertir que continuaria enfortint les defenses contra totes les amenaces, inclosos els drons. En el cas del dron abatut pels avions de combat espanyols, encara no s'ha confirmat la procedència.
Via: Regió7
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