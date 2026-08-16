El poble neerlandès amb rèpliques dels ponts dels bitllets d'euro reivindica el seu llegat abans del canvi de disseny
Spijkenisse ha convertit unes passeres inexistents en reals i atrau l'atenció de turistes internacionals
Gerard Escaich Folch i Arnau Planellas (ACN)
Els habitants de Spijkenisse (Països Baixos) estan orgullosos de formar part de la història del bitllet d'euro. L'any 2011 van construir rèpliques dels ponts inexistents il·lustrats en el dors dels diners. Anys més tard, entomen la proposta del Banc Central Europeu (BCE) per canviar el disseny dels bitllets i bromegen que potser caldria combinar els ponts amb representacions dels ocells o les personalitats europees. Irma van Oosten, directora de l'oficina de màrqueting i turisme de la regió Voorne-Putten, explica a l'ACN que els ponts són un atractiu pels amants de l'arquitectura i la numismàtica. "N'estem orgullosos perquè és la nostra història, hi érem des de l'inici", diu al costat del pont inspirat en el dibuix del bitllet de 100 euros.
Des de la seva construcció l’any 2011, els ponts han atret l'interès de turistes i mitjans a escala internacional. Des de l'Ajuntament de Nissewaard, el poble del qual depèn Spijkenisse, expliquen a l'ACN que "l'interès va ser immediat", gràcies, en part, a l'extensa cobertura mediàtica.
Aquest interès ha revifat després que la setmana passada el Banc Central Europeu (BCE) obrís una consulta pública perquè la ciutadania opini sobre els nous dissenys dels bitllets d'euro. El resultat d'aquest procés formarà part del material consultiu que tindrà a disposició el Consell de Govern del BCE, l'òrgan que escollirà el disseny definitiu abans de finals d'any. Tot i això, els nous bitllets no entraran en circulació fins d'aquí a uns anys.
Les propostes finalistes s'articulen al voltant de dues temàtiques: la cultura europea, representada per personalitats il·lustres com Miguel de Cervantes o Maria Callas, i els rius i els ocells d'Europa, una proposta que busca simbolitzar la diversitat i la riquesa del patrimoni natural europeu.
Un patrimoni més enllà de l'euro
Malgrat el futur canvi de disseny, des de l'Ajuntament de Nissewaard consideren que els ponts continuaran representant "un moment històric", ja que formen part dels primers bitllets d'euro que van entrar en circulació. Per aquest motiu, asseguren que continuaran sentint-se "orgullosos" d'aquest patrimoni. En la mateixa línia, Van Oosten afirma que és "bonic conservar aquest llegat".
Fins i tot, des del consistori s'ho prenen amb humor i no descarten imaginar una possible combinació entre els ponts i els nous dissenys dels bitllets d’euro. Van Oosten apunta, en to humorístic, que si finalment el BCE opta pels ocells, "potser els podem posar damunt dels ponts i així tornar-los a fer atractius".
Més enllà de la ironia, la directora de l'oficina de màrqueting i turisme de la regió Voorne-Putten considera que el canvi és natural després de quinze anys i defensa que els ponts conservaran el seu valor simbòlic perquè "continuaran aquí, no desapareixeran". "Per a les persones interessades en la història de l’euro i en la numismàtica continuaran tenint un gran interès", afegeix Van Oosten.
Pel que fa al perfil dels visitants, Irma van Oosten diu que es tracta d'un turisme de "nínxol", format principalment per persones amb gran interès per l'arquitectura. D'altra banda, Van Oosten destaca que les visites als ponts que repliquen els dels bitllets d'euro no acostumen a ser aïllades, ja que es combinen aquestes estructures amb "altres edificis i punts d'interès a la zona".
Els ponts com a símbol d'identitat
Amb orígens a la dècada dels 60, Spijkenisse és un municipi de relativa nova creació. En les gairebé set dècades d'història, la ciutat ha crescut de 3.500 a 76.000 habitants. Per això, des del consistori municipal destaquen que els ponts formen part de la necessitat del poble de projectar una "identitat única", allunyada dels barris "d'aparença similar" construïts per garantir habitatge als nouvinguts.
Els ponts se situen al barri de Het Land, un dels quatre nous districtes dissenyats amb l'objectiu de renovar l'arquitectura del municipi. Actualment, l'ajuntament valora positivament el resultat final del projecte de modernització del municipi, que inclou els set ponts que repliquen els bitllets d’euro, i assegura que són unes obres pensades per "retenir els residents de Spijkenisse i atraure'n de nous".
Arquitectures europees
Els set ponts, concebuts inicialment com a dissenys ficticis per als bitllets d'euro i reproduïts posteriorment per l'arquitecte Robin Stam a Spijkenisse, representen els principals estils arquitectònics de la història europea. El pont del bitllet de 5 euros correspon a l'arquitectura clàssica; el de 10 euros, a la romànica; el de 20 euros, a la gòtica; i el de 50 euros, a la renaixentista.
Els ponts dels bitllets de 100, 200 i 500 euros reprodueixen, respectivament, els estils barroc i rococó, l'arquitectura del ferro i el vidre del segle XIX i l'arquitectura contemporània dels segles XX i XXI. En conjunt, simbolitzen l'evolució dels estils europeus i la connexió entre els pobles del continent.
Via: Regió7
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