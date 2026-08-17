La queixa d’una milionària de vacances a Mallorca: "El iot és tan gran que no entra a les cales"
La turista viatja per l’illa amb el seu marit, els seus quatre fills i les respectives parelles en una embarcació equipada amb capità, mariners i xef
Duna Márquez
Una milionària argentina de vacances a Mallorca s’ha convertit en protagonista de les xarxes socials després d’explicar l’insòlit inconvenient que s’ha trobat durant el seu viatge per l’illa: el iot que ha llogat amb la seva família és tan gran que no pot acostar-se a algunes de les cales que volen visitar.
La dona explica que va passar uns dies a Mallorca amb el seu marit, els seus quatre fills i les respectives parelles. En total, un grup de deu persones que van decidir recórrer la costa mallorquina a bord d’una embarcació de 90 peus —uns 27 metres d’eslora—, amb capità, mariners i xef privat.
El testimoni ha aparegut a la secció «Problemas de millonarios» del programa argentí Vuelta y Media, de l’emissora Urbana Play. L’espai recull les particulars dificultats quotidianes de persones amb un elevat poder adquisitiu, des de contratemps amb avions privats fins a problemes amb mansions o embarcacions de luxe.
Aquesta vegada, Mallorca ha estat l’escenari d’una queixa que ha sorprès i divertit els presentadors: la família volia navegar de cala en cala, però ha descobert que la mida del iot impedeix fondejar a prop d’algunes platges.
Una família de deu persones i un iot amb xef privat
L’argentina explica al programa que ha organitzat el viatge per gaudir de Mallorca amb tota la família.
«Amb el meu marit fem un viatge familiar amb els nostres quatre fills», comença relatant. Els fills viatgen acompanyats de les seves parelles, de manera que són deu persones a bord.
El seu objectiu era conèixer des del mar les cales i els penya-segats més espectaculars de l’illa. D’aquesta manera, pretenien evitar alguns dels problemes habituals de l’estiu mallorquí: les carreteres saturades, la dificultat per aparcar, la calor i les caminades necessàries per arribar a determinades platges.
Per aconseguir-ho, van optar per llogar un vaixell de grans dimensions i amb una tripulació completa.
«El vaixell ve amb la tripulació: el capità, els mariners, xef... Un hotel de cinc estrelles, però a l’aigua», explica la protagonista.
L’embarcació té uns 90 peus de llargada, equivalents a aproximadament 27 metres. Una mida que ofereix espai i comoditat per a tota la família, però que també limita considerablement les possibilitats d’acostar-se a la costa.
«Arribem a la cala i no hi entra»
El problema va aparèixer quan la milionària argentina i la seva família van començar a recórrer la costa de Mallorca.
«Arribem a la cala i no hi entra. És un problema», lamenta durant la seva intervenció al programa.
Els presentadors li pregunten aleshores si el iot disposa d’una embarcació auxiliar per cobrir els últims metres fins a la platja. La turista confirma que poden acostar-s’hi en una llanxa o en una moto d’aigua, tot i que deixa clar que l’alternativa no satisfà del tot les seves expectatives. «Sí, però no és el mateix», respon.
Segons explica, en algunes zones han de fondejar a uns 300 metres de la costa i completar el trajecte en una embarcació més petita. Els conductors del programa també plantegen la possibilitat d’anar nedant fins a la platja, una proposta que desferma les bromes i la incredulitat a l’estudi.
Via: Diario de Mallorca
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