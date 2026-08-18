Europa canvia les regles de la intel·ligència artificial: així t’afecta la nova llei d’IA que ja està en vigor
Més transparència, etiquetes i multes
La manera com ciutadans, empreses i administracions utilitzen la intel·ligència artificial a Europa ha començat a canviar de forma notable. El 2 d’agost de 2026 va entrar en aplicació una nova fase de la llei europea d’IA, coneguda com a AI Act, una normativa pionera impulsada per la Unió Europea per controlar aquesta tecnologia segons el nivell de risc que pot representar.
La norma, però, no és nova. La UE ja la va aprovar a mitjan 2024, però la seva aplicació s’ha plantejat de manera progressiva. El motiu és que la regulació afecta sistemes molt diferents, empreses de múltiples sectors i eines extremadament complexes, de manera que Brussel·les va optar per un calendari escalonat perquè les companyies i les administracions tinguessin temps d’adaptar-se.
De fet, el febrer de 2025 ja es van començar a prohibir alguns usos considerats inacceptables, com la puntuació social, determinades formes de manipulació o el perfilatge biomètric. L’agost del mateix any van començar a aplicar-se obligacions específiques per als grans models d’ús general, com ChatGPT, d’OpenAI; Claude, d’Anthropic, i Gemini, de Google.
Ara, amb aquesta nova fase, arriben algunes de les mesures que afectaran de manera més visible els ciutadans.
Hauràs de saber quan parles amb una IA
Una de les grans novetats de l’AI Act és la transparència obligatòria.
A través de l’article 50, la Unió Europea obliga les empreses que desenvolupen o utilitzen IA generativa a deixar clar quan un contingut ha estat creat artificialment.
Això afecta textos, imatges, vídeos i àudios generats amb IA.
També significa que, quan una empresa o una administració utilitzi un xatbot o un assistent conversacional, haurà d’informar clarament l’usuari que està interactuant amb una màquina.
No n’hi haurà prou d’amagar aquesta informació dins de les condicions legals. L’avís haurà de ser clar, visible i comprensible.
Aquest canvi pot afectar eines i serveis associats a plataformes com ChatGPT, Claude, Gemini, Perplexity, Copilot, de Microsoft; Meta AI, Grok, d’xAI, o DeepSeek.
Els deepfakes també s’hauran d’identificar
Una altra de les mesures importants afecta els deepfakes.
Les persones o empreses que difonguin continguts manipulats o generats artificialment hauran d’indicar que es tracta de material sintètic.
També s’haurà d’informar quan s’utilitzin sistemes d’IA per detectar emocions o fer determinades categoritzacions biomètriques.
Aquesta obligació pot tenir conseqüències en sectors com els recursos humans, especialment si una empresa utilitza sistemes d’IA en processos de selecció de personal, però també en el màrqueting, la publicitat o la propaganda política.
Google i Meta ja han signat un codi voluntari de bones pràctiques relacionat amb aquestes exigències.
Què vol aconseguir Europa amb aquesta normativa?
L’objectiu principal és que els ciutadans tinguin més informació sobre com s’utilitza la intel·ligència artificial i puguin saber quan un contingut, una resposta o una imatge ha estat generada per una màquina.
Brussel·les també vol reduir la proliferació de continguts enganyosos, limitar riscos i reforçar la protecció dels drets fonamentals.
Un altre objectiu és reduir l’antropomorfisme de la IA, és a dir, la tendència dels usuaris a atribuir emocions, intencions o característiques humanes a sistemes artificials.
L’emprenedor català Pau Garcia-Milà, fundador i codirector executiu de l’escola de negocis en línia Founderz, considera que l’etiquetatge “pot facilitar que els usuaris s’aturin abans de creure o compartir” un contingut.
Tot i això, també adverteix d’un dels límits de la mesura: “El problema és que una etiqueta es pot eliminar, passar desapercebuda o fins i tot utilitzar-se per desacreditar continguts autèntics”.
Per això, afegeix que “comprovar les fonts i valorar el context continuarà sent imprescindible”.
Beneficis per als usuaris i també per a les empreses
La nova normativa pot oferir diversos beneficis.
Per als ciutadans, implica més transparència, més informació i més mecanismes per reclamar si un sistema d’IA provoca perjudicis.
Per a les empreses, tot i que suposa noves obligacions, també pot aportar més seguretat jurídica.
Segons Pau Garcia-Milà, l’existència d’un marc regulador harmonitzat “pot generar confiança i afavorir una adopció més sòlida i segura” de la tecnologia.
A més, considera que la llei “ofereix a les empreses l’oportunitat de revisar com utilitzen la IA, documentar els processos, establir responsabilitats, revisar proveïdors, definir polítiques internes i formar els seus equips”.
Això podria ajudar les companyies a adaptar-se a l’expansió de la IA amb més garanties.
Però també hi ha inconvenients
La regulació no està exempta de dificultats.
Per complir-la, moltes empreses hauran d’invertir més recursos en auditories, documentació, controls interns i formació del personal.
Garcia-Milà reconeix aquesta dificultat, tot i que defensa que “no crec que freni la innovació de manera general, tot i que sí que pot exigir més feina i recursos al principi”.
Un altre problema serà comprovar que les empreses compleixen realment la norma.
“Auditar-los no serà senzill. Són models complexos, evolucionen ràpidament i ofereixen poca transparència”, explica l’expert.
I afegeix: “L’eficàcia real dependrà que els organismes supervisors disposin de recursos, coneixement tècnic i accés suficient”.
Multes milionàries per a qui no compleixi
La Comissió Europea disposarà de més poder per investigar les empreses, exigir informació i auditar els sistemes d’IA que es comercialitzin dins de la Unió Europea.
Si detecta una infracció, la normativa contempla multes d’uns 15 milions d’euros o de fins al 3% de la facturació global de l’empresa, segons el cas.
Les autoritats també poden arribar a bloquejar o retirar del mercat sistemes d’IA que es considerin perillosos.
A més, els ciutadans tindran més eines per presentar reclamacions pels possibles danys causats per aquests sistemes i es reforçarà la protecció dels whistleblowers, és a dir, treballadors que denunciïn des de dins possibles usos inadequats de la tecnologia.
Una llei que encara no està completament desplegada
Tot i l’entrada en aplicació d’aquestes noves obligacions, l’AI Act encara no ha arribat al final del seu desplegament.
La mateixa Unió Europea ha aprovat l’anomenat Òmnibus Digital, una reforma que ha ajornat algunes obligacions fins a finals de 2026, 2027 i 2028.
Entre aquestes hi ha mesures relacionades amb alguns sistemes considerats d’alt risc i amb determinats deepfakes sexuals no consentits.
Per tant, la regulació europea de la intel·ligència artificial encara continuarà evolucionant durant els pròxims anys.
El canvi, però, ja és visible: Europa vol que la IA sigui més transparent, controlable i segura, encara que això impliqui més feina per a les empreses i un repte considerable per als organismes encarregats de supervisar una tecnologia que canvia pràcticament cada dia.
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