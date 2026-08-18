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La Policia Nacional rescata un nadó tancat en un cotxe a 40 graus a Sevilla

Els pares havien anat a fer la compra en un supermercat

Un agent de la Policia Nacional, en una imatge d'arxiu.

Un agent de la Policia Nacional, en una imatge d'arxiu. / Policia Nacional

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Claudio Guarino

Sevilla

La Policia Nacional ha rescatat a Sevilla un nadó que estava tancat a l’interior d’un vehicle estacionat a ple sol, completament tancat i amb els dispositius de seguretat de les portes activats. Posteriorment, els seus progenitors van ser detinguts per la seva presumpta implicació en un delicte d’abandonament de menor.

El menor va ser traslladat en ambulància a l’hospital

El turisme estava exposat directament al sol, amb una temperatura exterior aproximada de 40 graus, quan un ciutadà va sentir plorar el nadó a l’interior i no va dubtar a avisar la Policia Nacional. Una patrulla es va desplaçar fins al lloc per comprovar els fets.

Un cop allà, els agents van trobar el nadó amb el rostre envermellit, la roba molla i signes de congestió tèrmica, per la qual cosa no van dubtar a forçar el vehicle per rescatar el menor, que va ser traslladat en ambulància a un centre sanitari per comprovar el seu estat de salut.

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Detinguts els progenitors per abandonament de menors

Quan van arribar els progenitors de la víctima, van explicar als agents que havien anat a comprar en un supermercat proper, motiu pel qual van ser detinguts per la seva presumpta implicació en un delicte d’abandonament de menors.

Via: El Correo de Andalucía

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