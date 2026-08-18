La Policia Nacional rescata un nadó tancat en un cotxe a 40 graus a Sevilla
Els pares havien anat a fer la compra en un supermercat
Claudio Guarino
La Policia Nacional ha rescatat a Sevilla un nadó que estava tancat a l’interior d’un vehicle estacionat a ple sol, completament tancat i amb els dispositius de seguretat de les portes activats. Posteriorment, els seus progenitors van ser detinguts per la seva presumpta implicació en un delicte d’abandonament de menor.
El menor va ser traslladat en ambulància a l’hospital
El turisme estava exposat directament al sol, amb una temperatura exterior aproximada de 40 graus, quan un ciutadà va sentir plorar el nadó a l’interior i no va dubtar a avisar la Policia Nacional. Una patrulla es va desplaçar fins al lloc per comprovar els fets.
Un cop allà, els agents van trobar el nadó amb el rostre envermellit, la roba molla i signes de congestió tèrmica, per la qual cosa no van dubtar a forçar el vehicle per rescatar el menor, que va ser traslladat en ambulància a un centre sanitari per comprovar el seu estat de salut.
Detinguts els progenitors per abandonament de menors
Quan van arribar els progenitors de la víctima, van explicar als agents que havien anat a comprar en un supermercat proper, motiu pel qual van ser detinguts per la seva presumpta implicació en un delicte d’abandonament de menors.
- Quique Álvarez: 'Tsygankov estava convocat i no ha volgut canviar-se
- Mercenaris a Montilivi
- Una disputa per una parcel·la per a una atracció a les Fires de Girona podria acabar als jutjats
- Tsygankov: de protegit de Pere Guardiola a rebel al Girona
- Necrològiques del 17 d'agost de 2026
- Tsygankov: 'Algun dia parlaré
- Necrològiques del 18 d'agost de 2026
- L'actriu Hayden Panettiere, protagonista d'Scream, mor als 36 anys