El Govern espanyol compagina l’acollida amb l’agilitació de les expulsions de migrants a Ceuta
Els recursos judicials podrien retardar els retorns dels migrants més d’un any
Luis Ángel Sanz
La greu crisi de Ceuta encara està molt lluny de resoldre’s mentre el Govern mira de controlar una situació endimoniada amb multitud de fronts oberts. De moment, l’Executiu està compaginant dues línies d’actuació que semblen contraposades. D’una banda, la mà dura per aconseguir l’expulsió dels migrants en situació irregular al més ràpidament possible i, de l’altra l’acollida dels menors i dels sol·licitants d’asil mentre es tramiten els seus expedients. En aquesta segona línia treballen sobretot la titular de Joventut i Infància, Sira Rego, i la d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz.
La setmana vinent, el president del Govern, Pedro Sánchez, i els seus ministres tornaran de vacances després d’un agost marcat per la pitjor crisi migratòria de l’última dècada. El dia 25, aquest serà un dels principals assumptes que es debatran en el primer Consell de Ministres del nou curs. A més, compareixeran set ministres en les seves respectives comissions del Congrés: Margarita Robles (Defensa), dimarts 25; Félix Bolaños (Presidència) i Mónica García (Sanitat), dijous 27; José Manuel Albares (Assumptes Exteriors), Fernando Grande-Marlaska (Interior) i Elma Saiz (Inclusió, Seguretat Social i Migracions), el divendres 28, i Sira Rego ( Joventut i Infància), el 31.
Malgrat que hi ha fins a vuit ministeris implicats en la crisi migratòria, fonts del mateix Executiu i del PSOE assenyalen a EL PERIÓDICO que estan preocupades perquè detecten certa "sensació de descoordinació". Des de la Moncloa asseguren rotundament que "no hi ha descoordinació entre ministeris" i que "els membres del Govern no estan dient coses diferents", sinó que "cadascú se centra més en les seves competències", afegeixen.
Els primers dies la coordinació la va exercir Marlaska. Però a mitjans de la setmana passada el va rellevar el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Des del Govern argumenten que d’aquest departament depèn la Delegació del Govern a Ceuta i que Torres ha sigut president de les Canàries i "coneix molt bé el problema migratori". La seva competència és la coordinació del Govern amb les autonomies, en aquest cas la ciutat autònoma de Ceuta. A més, fonts pròximes a Sánchez afegeixen que "és el president qui porta directament la gestió de la crisi" i que "parla cada dia amb els ministres implicats". Com que la crisi anirà per llarg, en el futur amb tota probabilitat Torres mantindrà la coordinació de tots els departaments.
Interior ha reforçat el nombre d’agents destinats a la gestió de les peticions d’asil amb 20 nous policies que van arribar el cap de setmana. La intenció de Grande-Marlaska és que aquests tràmits siguin el més ràpids possible. La Comissió Interministerial d’Asil i Refugi va estudiar ja dilluns les més de 500 primeres sol·licituds, segons ha pogut saber aquest diari. Als seus informes inicials, la Policia Nacional ha recomanat desestimar "la immensa majoria" de les peticions, ja que la causa principal d’aquestes migracions són les circumstàncies econòmiques dels estrangers, i això no està contemplat com a motiu per a la concessió de l’estatut de refugiat, confirma Interior.
Tot i així, des del ministeri que dirigeix Marlaska al·leguen que aquest és un procés "garantista" que permet presentar al·legacions i recórrer davant els tribunals en cas que l’asil sigui rebutjat. Interior confirma que pot passar "una mitjana d’un any" fins que el rebuig de la petició d’asil sigui ferma i el migrant pugui ser tornat al seu país.
Marlaska i Albares han sigut també els encarregats de llançar un missatge clar als estrangers que continuaven pensant a travessar la frontera des del Marroc. "Tots els que entrin irregularment a Ceuta seran expulsats", van dir la setmana passada. Aquest missatge, la duresa policial i l’Exèrcit marroquí i el blindatge de la frontera van contenir els intents de travessar el cap de setmana passat. Juntament amb la mà dura, fonts de l’Executiu remarquen que aquest té l’obligació de garantir les millors condicions sanitàries i d’habitabilitat per als estrangers que segueixen a la ciutat. Fonts d’Interior asseguren que en són uns 5.000. No obstant, Ceuta els eleva a uns 9.000 en total, més del 10% de la població total de la ciutat autònoma. Per a això, Saiz va presentar dilluns fins a quatre instal·lacions que acolliran 1.500 immigrants. Quant als menors, Interior ha filiat 2.168 nens i adolescents que s’han quedat a Ceuta.
L’Executiu sol·licitarà finançament del Fons d’Asil, Migració i Integració (FAMI) a la Unió Europea (UE) per finançar l’acollida i l’assistència temporal dels immigrants. Saiz no va aclarir, en una entrevista a la cadena SER, quina és la quantitat que es demanarà, però es va mostrar "optimista" de cara al fet que la resposta de la UE sigui positiva.
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