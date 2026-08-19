Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Tsygankovfarmàcia VilablareixMarija Lekovicexportacions Gironahabitatge Gironavaga aeroport
instagramlinkedin

El Govern espanyol vol traslladar a la península uns 500 menors de Ceuta

Una de les fórmules que hi ha sobre la taula és que les ONG s'ocupin dels infants i joves més vulnerables

Migrantes acampats, a Ceuta.

Migrantes acampats, a Ceuta. / EPC

Ja ens segueixes?Marca'ns com a mitjà preferit
Afegeix-nos a Google
ACN

ACN

Ceuta

El ministeri de Joventut i Infància està gestionant "per la via d'urgència" el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que resten a Ceuta. Segons han informat fonts del ministeri, el pla amb què treballen preveu l'acollida "vinculant i solidària" de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar, "però també altres fórmules que permetin agilitzar l'acollida". Per exemple, que organitzacions de protecció a la infància s'ocupin dels menors més vulnerables, entre els quals, les nenes; sense necessitat de traslladar la tutela a les comunitats autònomes. L'anunci del ministeri arriba després que aquest dimarts la Comissió Europea digués que el dret europeu permet retornar tots els migrants de Ceuta, "inclosos els menors d'edat".

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents