El Govern espanyol vol traslladar a la península uns 500 menors de Ceuta
Una de les fórmules que hi ha sobre la taula és que les ONG s'ocupin dels infants i joves més vulnerables
El ministeri de Joventut i Infància està gestionant "per la via d'urgència" el trasllat a la península d'uns 500 menors d'edat que resten a Ceuta. Segons han informat fonts del ministeri, el pla amb què treballen preveu l'acollida "vinculant i solidària" de totes les comunitats autònomes o l'acolliment familiar, "però també altres fórmules que permetin agilitzar l'acollida". Per exemple, que organitzacions de protecció a la infància s'ocupin dels menors més vulnerables, entre els quals, les nenes; sense necessitat de traslladar la tutela a les comunitats autònomes. L'anunci del ministeri arriba després que aquest dimarts la Comissió Europea digués que el dret europeu permet retornar tots els migrants de Ceuta, "inclosos els menors d'edat".
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