L’Imserso obrirà al setembre les reserves amb viatges des de 50 euros
Gairebé 880.000 places estaran disponibles i es mantenen els viatges a preu reduït i l’opció de portar mascota
Marcos Rodríguez
L’Imserso ja té data per a l’inici de la comercialització dels viatges de la temporada 2026-2027. L’organisme obrirà a partir del 14 de setembre les reserves del seu programa de turisme per a gent gran, que aquest any comptarà amb 879.213 places i mantindrà dues de les novetats incorporades en la campanya anterior: els viatges per 50 euros per als pensionistes amb menys recursos i la possibilitat de viatjar amb animals de companyia en determinades destinacions.
L’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) ja ha començat a enviar les cartes d’acreditació als usuaris del programa. En total, s’han enviat 2.938.156 cartes per a les 4.602.255 persones acreditades que podran participar en la nova temporada, segons ha informat el Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030.
La convocatòria oficial d’aquesta campanya es va publicar al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) el mes de juny passat i preveu les mateixes 879.213 places que la temporada anterior.
7.447 viatges per 50 euros
Una de les mesures que es mantenen és la reserva de 7.447 places a 50 euros per a pensionistes amb recursos econòmics iguals o inferiors a l’import de les pensions no contributives de jubilació o incapacitat i que obtinguin la puntuació necessària en el sistema de valoració.
En aquests casos, el beneficiari paga 50 euros pel viatge, mentre que l’Imserso assumeix el cost restant. La tarifa reduïda és vàlida per a un únic viatge i per a la destinació que figuri en l’acreditació rebuda per l’usuari.
Per a la resta de beneficiaris, els preus varien en funció de la destinació, la durada i la temporada. Per exemple, una estada de 10 dies i nou nits a la costa peninsular, amb transport inclòs, costa 309,22 euros entre els mesos de novembre i abril i 409,22 euros en temporada alta. Els viatges a capitals de província, de quatre dies i tres nits, parteixen de 132,91 euros.
Els preus inclouen allotjament, pensió completa —excepte en els viatges a capitals, on s’ofereix mitja pensió—, transport quan està previst en la modalitat i una pòlissa d’assegurança col·lectiva.
A més, l’Imserso estableix un suplement de 100 euros per al segon viatge i els successius que faci cada usuari durant la temporada.
Viatges amb animals
L’altra novetat que es consolida és la possibilitat de viatjar amb animals de companyia, una opció que es va incorporar en la campanya 2025-2026 i que continuarà aquesta temporada.
La mesura està disponible en els viatges de costa peninsular i costa insular, amb places reservades per a usuaris que viatgin amb animals de fins a 10 quilos de pes, inclòs el transportí, sempre que es compleixin les condicions establertes per al seu transport i cura.
Gairebé 880.000 places
L’oferta es divideix en tres grans modalitats. La costa peninsular concentra 440.284 places, el turisme de costa insular en tindrà 228.142 i les modalitats de turisme d’escapada disposaran de 210.787 places més.
Aquesta última categoria inclou circuits culturals, turisme de natura, viatges a capitals de província i desplaçaments a Ceuta i Melilla, a més de determinades modalitats de viatges amb procedència europea.
El calendari de reserves no serà idèntic per a totes les comunitats autònomes. El 14 de setembre començarà la comercialització a Andalusia, Aragó, Castella i Lleó, Extremadura, Galícia, Madrid, Melilla, Navarra i La Rioja per als usuaris preferents, mentre que els no preferents podran fer-ho a partir del dia 15.
A la resta de comunitats autònomes, així com a Ceuta, les reserves començaran un dia després. El sistema torna a incorporar, a més, mesures per intentar evitar que la demanda es concentri en els períodes de més ocupació. El 36% de les places de cada lot s’ha distribuït proporcionalment entre els diferents mesos de la campanya per afavorir la desestacionalització i reduir la concentració de viatges en determinades dates.
El programa de Turisme de l’Imserso no només busca facilitar l’accés de la gent gran a viatges a preus reduïts. El mateix organisme també destaca el seu paper en el manteniment de l’activitat turística durant la temporada baixa, amb impacte sobre l’ocupació i sobre les destinacions que participen en el programa.
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Via: El Periódico
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