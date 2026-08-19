Les matrícules espanyoles no són infinites: què passarà quan s’esgotin?
El format de quatre números i tres lletres té un nombre limitat de combinacions, tot i que encara queden anys abans d’arribar a l’última matrícula possible
Sofía Aladro
Les matrícules espanyoles tenen els dies comptats, almenys tal com les coneixem actualment. Des del setembre del 2000, els vehicles que es matriculen a Espanya utilitzen una combinació formada per quatre números i tres lletres, un sistema que va substituir l’antic model provincial. Tanmateix, les possibilitats no són infinites i arribarà un moment en què la combinació 9999 ZZZ posarà punt final a aquesta seqüència.
Això no significa que Espanya es quedi sense matrícules. Quan s’arribi a aquesta última combinació, caldrà establir un nou sistema d’identificació per als vehicles. La DGT calcula que el format actual permet al voltant de 80 milions de combinacions, una xifra que ha permès mantenir-lo durant dècades. De fet, la mateixa Direcció General de Trànsit assenyalava que, amb el ritme de matriculacions de fa uns anys, el sistema podria durar aproximadament 40 anys.
Un sistema dissenyat per evitar paraules i confusions
No totes les lletres de l’alfabet formen part de les matrícules espanyoles. El sistema exclou les vocals, a més de la Ñ i la Q, per evitar tant la formació de paraules malsonants com possibles confusions entre caràcters. Per aquest motiu, les sèries van començar per BBB i avancen de manera correlativa fins a arribar a ZZZ.
Els números també segueixen un ordre determinat. Van des del 0000 fins al 9999 abans que es produeixi el salt a la següent combinació de lletres. Amb 10.000 possibilitats numèriques per a cada combinació de tres lletres i les restriccions establertes sobre l’alfabet, el sistema arriba aproximadament a aquests 80 milions de matrícules diferents.
Què passarà quan arribi la 9999 ZZZ?
La gran incògnita arribarà quan es matriculi el vehicle que porti la combinació 9999 ZZZ. En aquell moment, el format actual haurà esgotat totes les seves possibilitats i caldrà aprovar una nova fórmula. Ara per ara, no hi ha cap canvi imminent ni una data oficial: les estimacions depenen del nombre de vehicles que es matriculin cada any, una xifra que pot variar considerablement.
Entre les possibilitats que s’han plantejat hi ha modificar l’ordre dels caràcters, incorporar-hi una lletra addicional o dissenyar un sistema completament diferent. Tanmateix, es tracta d’alternatives hipotètiques i no cal canviar les matrícules actuals per aquest motiu. Quan arribi el moment, serà la normativa la que determinarà com s’identificaran els nous vehicles.
Via: El Periódico
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