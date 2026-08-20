La Guàrdia Civil suspèn l'operatiu de recerca d'un suposat lleó a Toledo
No s'han rebut nous avisos de veïns ni s'han trobat petjades o senyals que confirmin la presència de l’animal
Pablo Constantino
La història del suposat lleó de la Sierra de San Vicente, a Toledo, ha acabat, almenys per ara, sense rastre del protagonista. La Guàrdia Civil ha suspès aquest dijous el dispositiu desplegat en aquesta zona després de diverses hores de recerca sense trobar ni una sola petjada, senyal o indici que confirmi que un gran felí hagi recorregut els camins de la comarca.
Tot va començar dimecres passat al matí, quan un repartidor va assegurar haver vist fugaçment un animal de grans dimensions mentre circulava per la carretera TO-1375. La trucada al servei d’emergències 112 es va produir a les 10.43 hores, des del quilòmetre 9 de la via. El testimoni va ser suficient per posar en marxa un dispositiu que, durant les hores següents, va rastrejar la zona a la recerca d’una resposta.
La Guàrdia Civil va desplegar patrulles de Seguretat Ciutadana, efectius del Seprona, un helicòpter, drons i l’Equip Pegaso. Els agents van recórrer camins i zones pròximes al lloc del suposat albirament i van mantenir contacte amb els ajuntaments, agents mediambientals, ramaders i veïns. Però el terreny, aquesta vegada, no va voler parlar: no van aparèixer petjades, restes, senyals de pas ni cap altra evidència que apuntés a la presència d’un lleó.
Entre un lleó i un gos
Durant la recerca també es van considerar altres possibilitats. Una apuntava que l’animal observat podia no ser un felí, sinó un gos de grans dimensions. Els agents van arribar a comprovar la presència d’exemplars de races com el mastí tibetà i en van revisar els identificadors per determinar si algun podia coincidir amb la descripció facilitada pel testimoni.
La investigació també va portar a mirar cap als centres zoològics pròxims. La Guàrdia Civil va contactar amb aquestes instal·lacions per comprovar si s’hi havia produït alguna fuga. El Zoo Safari Fauna Aventura, situat a Hinojosa de San Vicente, va confirmar que tots els seus animals continuaven a les instal·lacions. Tampoc constava inicialment la desaparició de cap lleó en altres centres pròxims.
Mentrestant, la notícia havia començat a estendre’s pels municipis de la zona. El Real de San Vicente, Navamorcuende, Hinojosa de San Vicente i Almendral de la Cañada van traslladar missatges als seus veïns perquè extremessin les precaucions mentre el dispositiu es mantenia actiu. La possibilitat que un gran felí pogués estar movent-se pels voltants va convertir durant unes hores els camins habituals en un escenari d’incertesa.
Però el suposat lleó no es va tornar a deixar veure. Tampoc van arribar nous avisos de veïns que asseguressin haver trobat l’animal. L’únic testimoni continua sent el de la persona que va alertar el 112 dimecres al matí.
Sense noves pistes i amb el terreny completament mut, la Guàrdia Civil ha decidit suspendre la recerca. El misteri queda així sense una resposta definitiva: podia ser un gran felí, un gos de grans dimensions o simplement una confusió nascuda d’un cop d’ull fugaç. Per ara, a la Sierra de San Vicente no queda més rastre del suposat lleó que la història que va deixar rere seu.
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Via: El Periódico
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