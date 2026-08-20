La política econòmica de Milei fa tancar 30.000 empreses
El sector tèxtil argentí perd 25.683 llocs de treball a la perifèria de Buenos Aires, amb la capacitat instal·lada reduïda al 42%
Abel Gilbert
"Dilluns no vinguin. Lamentablement, la decisió que hem de prendre és de tancar la fàbrica". Santiago Phelan va jugar en la selecció argentina de rugbi, Los Pumas. Després en va ser l’entrenador i es va associar amb Armando Anasal per fundar la tèxtil Will Der, que produïa indumentària esportiva per a Adidas, Puma, Fila i New Balance.
La política econòmica de Javier Milei, que privilegia les importacions i el dòlar barat, en va fer inviable la continuïtat, igual com les 30.633 companyies que van tancar des que va assumir el poder la ultradreta el desembre del 2023. Phelan no va poder acabar el seu missatge. Va plorar igual que els treballadors. Anasal va prendre la paraula. "Els que van poder votar aquest Govern, ¿on ens va portar? Amb els anteriors tots vam patir i ens barallàvem per altres coses, però teníem diners a la butxaca"."Dilluns no vinguin. Lamentablement, la decisió que hem de prendre és de tancar la fàbrica". Santiago Phelan va jugar en la selecció argentina de rugbi, coneguda com Els Pumas. Després va ser el seu entrenador, i més tard es va associar amb Armando Anasal per fundar la tèxtil Will Der, que produïa indumentària esportiva per a marques com Adidas, Puma, Fila i New Balance. La política econòmica de Javier Milei, que privilegia les importacions i el dòlar barat, va fer inviable la continuïtat, igual com les 30.633 companyies que van tancar des que va assumir la ultradreta el desembre del 2023. Phelan no va poder acabar el seu missatge. Va plorar igual que els treballadors. Anasal va prendre la paraula. "Els que van poder votar aquest Govern, ¿on ens va portar? Amb els anteriors tots patim i ens barallàvem per altres coses, però teníem diners a la butxaca".
L’escena va tenir lloc a la perifèria de Buenos Aires, on funciona bona part d’un sector tèxtil que va perdre 25.683 llocs de treball. La seva capacitat instal·lada és del 42%. Més de la meitat de les màquines estan apagades. Per al mateix ministre d’Economia, Luis Caputo, el declivi resulta irrellevant. "Jo no vaig comprar mai roba a l’Argentina perquè és un robatori, els que teníem possibilitats de viatjar compràvem fora".L’escena va tenir lloc a la perifèria de Buenos Aires on funciona bona part d’un sector tèxtil que ha perdut 25.683 llocs de treball. La seva capacitat instal·lada és del 42%. Més de la meitat de les màquines estan apagades. Per al mateix ministre d’Economia, Luis "Toto" Caputo, el "millor de la història", segons Milei, el declivi resulta irrellevant. "Jo no vaig comprar mai en la meva vida roba a l’Argentina perquè és un robatori, els que teníem possibilitats de viatjar o alguna cosa... compràvem fora".
Efectes demolidors
Les situacions com les de la tèxtil Will Der es repeteixen. Al maig van tancar 2.371 empreses, que va suposar una caiguda mensual del 0,49%. El sector manufacturer s’ha quedat amb 90.000 assalariats menys que aportaven al fisc mentre avança la informalitat fabril. A aquest ritme, assenyalen els especialistes, aviat es trencarà el sostre de les 31.000 firmes que deixin de funcionar. Les conclusions formen part d’un informe divulgat per la fundació Fundar sobre la base dels números de la Superintendència de Riscos del Treball. S’han perdut 411.613 llocs de treball des que Milei és president.
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