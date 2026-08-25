Busquen un empresari espanyol que va caure del seu vaixell en aigües d’Itàlia
L'home, de 66 anys, va relliscar amb la sang d'un peix que acabava de pescar i va caure al mar
Efectius de Salvament Marítim a Itàlia busquen l’empresari espanyol Juan José Mutilba, de 66 anys, que va caure del seu vaixell dimarts passat al mar entre la costa de Sicília i Grècia, segons han explicat familiars del desaparegut.
L’empresari es va jubilar el 2021 i des d’aleshores dedicava gran part del seu temps a navegar amb la seva dona, segons ha relatat el fill del desaparegut, Sergio Mutilba.
L’empresari va sortir amb la seva embarcació juntament amb la seva dona dilluns des de Siracusa amb l’objectiu d’arribar a la ciutat de Pilos, a Grècia. Dimarts al matí va pescar una tonyina, va relliscar amb la sang del peix i va caure al mar, segons la versió dels seus familiars.
La seva dona «no va saber reaccionar», va intentar trucar a emergències però no hi havia cobertura i el vaixell es va anar allunyant del lloc del sinistre i va continuar a la deriva.
Tres dies després, divendres, va aconseguir tenir cobertura i trucar a un amic de la família, expert en navegació, que es va posar en contacte amb Salvament Marítim d’Espanya, i van ser ells els que es van comunicar amb Salvament Marítim d’Itàlia i de Grècia.
Efectius grecs van aconseguir detectar el vaixell amb la dona i remolcar-lo fins a Pilos (Grècia). Des d’aleshores, la recerca continua activa, segons han assenyalat familiars de l’empresari, que també han notificat el succés i han demanat ajuda a l’ambaixada d’Espanya a Roma.
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