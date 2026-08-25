Més de 40 ferits pel pas d’un tornado al sud de França
Xifren en 300 els habitatges afectats pel tornado
Més de 40 persones han resultat ferides i 15 d’elles han hagut de ser hospitalitzades després del pas d’un tornado que també deixa dues persones desaparegudes des de la tarda de dilluns a la localitat de Pomas, al departament de l’Aude, al sud de França.
Pel que fa a les dues persones que busquen els serveis de rescat, centrant-se en les runes d’un habitatge —informació revelada per fonts de la investigació citades per la televisió francesa BFMTV—, la secretària general de la prefectura de l’Aude, Emmanuelle Plantier-Lemarchand, va assenyalar dilluns que «les operacions per aclarir els dubtes continuaran durant tota la jornada» amb importants recursos.
15 hospitalitzats
Mentrestant, la mateixa prefectura, pertanyent a la regió del Llenguadoc-Rosselló, ha comunicat en un breu informe difós a les xarxes que «41 persones han estat traslladades al punt de reunió de víctimes, incloses 15 que han estat evacuades a un hospital».
- Vicio, la cadena d’hamburgueses que triomfa a Espanya, aterra a Girona
- Un enterrament digne per a en Pere, una persona sense llar que ha mort: 'Dormir al carrer mata
- El mapa del turisme a Girona: aquests són els municipis amb més viatges amb pernoctació
- Empantanegada general a l’operació sortida del Girona
- El fabricant de bicicletes més gran del món obre una filial a Girona
- Prop de 400 gironins mantenen viu el llegat històric amb el grup de WhatsApp 'Fotos Antigues de Girona'
- Denuncien que Corçà triga tres mesos a expedir el certificat d’empadronament a un veí amb ELA, un tràmit que es resol en 'pocs dies
- Vuit anys construint una comunitat: Walden XXI, a punt d'obrir les portes