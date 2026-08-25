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Més de 40 ferits pel pas d’un tornado al sud de França

Xifren en 300 els habitatges afectats pel tornado

Els serveis d'emergència, al departament d'Aude, lloc de pas del tornado

Els serveis d'emergència, al departament d'Aude, lloc de pas del tornado / IDRISS BIGOU-GILLES

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Redacció

Redacció

Carcassonne

Més de 40 persones han resultat ferides i 15 d’elles han hagut de ser hospitalitzades després del pas d’un tornado que també deixa dues persones desaparegudes des de la tarda de dilluns a la localitat de Pomas, al departament de l’Aude, al sud de França.

Pel que fa a les dues persones que busquen els serveis de rescat, centrant-se en les runes d’un habitatge —informació revelada per fonts de la investigació citades per la televisió francesa BFMTV—, la secretària general de la prefectura de l’Aude, Emmanuelle Plantier-Lemarchand, va assenyalar dilluns que «les operacions per aclarir els dubtes continuaran durant tota la jornada» amb importants recursos.

15 hospitalitzats

Mentrestant, la mateixa prefectura, pertanyent a la regió del Llenguadoc-Rosselló, ha comunicat en un breu informe difós a les xarxes que «41 persones han estat traslladades al punt de reunió de víctimes, incloses 15 que han estat evacuades a un hospital».

Descripción de un tweet sobre una tornade en Francia.

En el mateix informe, l’autoritat departamental ha xifrat en 300 els habitatges afectats pel tornado, una situació davant la qual «s’estan duent a terme operacions per assegurar els edificis, especialment les plantes baixes dels habitatges més afectats, per prevenir qualsevol risc d’esfondrament». A més, diverses carreteres continuen tancades al trànsit.

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Més de 120 bombers han estat mobilitzats a l’espera de l’arribada de «reforços de departaments veïns, que estan de camí», segons la prefectura de l’Aude, que afegeix que «la gendarmeria està desplegada per assegurar la zona i vigilarà la regió i els seus voltants durant tota la nit».

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