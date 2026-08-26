Així has de circular en una rotonda, segons la Policia
La Policia Nacional detalla les conductes més habituals que provoquen infraccions i accidents a les rotondes
Fernando Álvarez
Les col·lisions a les rotondes són força habituals. Per no tenir un accident de trànsit, cal reduir la velocitat abans d’entrar-hi, observar els vehicles que ja poden estar circulant per la rotonda i cedir-los el pas. Per no tenir cap inconvenient a les rotondes, aquests són els consells que et dona la Policia Nacional.
Les infraccions més habituals a les rotondes
Segons la DGT, al voltant del 10% dels accidents de trànsit tenen lloc a les rotondes. A l’hora de circular per una, has de tenir en compte que aquestes són les 5 conductes més habituals que acostumen a provocar una col·lisió:
- Excés de velocitat: Quan ens apropem a una rotonda és fonamental reduir i adaptar la velocitat. Els excessos de velocitat en una rotonda dificulten les incorporacions i els canvis de carril d’altres vehicles, obliguen a envair diversos carrils per controlar el vehicle i multipliquen el risc i la gravetat dels accidents.
- Entrar sense respectar la prioritat: Respectar la prioritat de pas en una rotonda és clau per circular amb seguretat i evitar accidents de trànsit. Segons la normativa, els vehicles que circulen per dins de la rotonda tenen prioritat de pas sobre els vehicles que hi entren. Això sí, sempre que un senyal, una marca viària o un agent de trànsit no indiqui el contrari.
- Sortir d’una rotonda des de l’interior: A l’hora de sortir d’una rotonda, està prohibit fer-ho des d’un carril interior, creuant per davant d’altres vehicles. Segons la DGT, aquesta acció és «la maniobra més perillosa que un conductor pot fer dins d’una rotonda».
- Canviar de carril sense respectar la prioritat: Les infraccions més habituals no només es produeixen en el moment d’entrar o sortir d’una rotonda. També tenen lloc mentre s’hi circula: canvis continus de carril, no utilitzar els intermitents, no respectar les prioritats de pas i no mantenir la distància de seguretat.
- No donar prioritat a ciclistes i motoristes: Quan circulis per una rotonda has de prestar la màxima atenció a la presència d’usuaris vulnerables, com ara els motoristes i els ciclistes. És fonamental que respectis la seva prioritat a les entrades, les sortides i els canvis de carril. Així mateix, has de mantenir sempre una distància de seguretat adequada, ja que són els usuaris més difícils de veure i els més vulnerables en la circulació.
Així has de circular en una rotonda, segons la Policia Nacional
Les col·lisions a les rotondes són força habituals i sovint les causes són les mateixes: errors a l’hora d’entrar-hi o de sortir-ne. Així és com diu la Policia Nacional que has de circular en una rotonda:
- L’actuació del cotxe A en totes dues situacions és correcta, ja que utilitza el carril exterior i senyalitza adequadament la sortida amb l’intermitent dret.
- El cotxe B també ho fa bé perquè ha optat per utilitzar un dels carrils interiors, en aquest cas el del mig, per circular per la rotonda. Aquest vehicle verd fa una trajectòria correcta i se situa al carril exterior amb prou antelació per sortir de la rotonda. A més, utilitza correctament l’intermitent dret.
- El cotxe C ho fa malament en tots dos casos, ja que abandona la rotonda des de qualsevol dels carrils interiors i talla la trajectòria d’altres vehicles, a més de poder provocar un accident.
- El cotxe D fa una de les trajectòries errònies més habituals, perquè travessa la rotonda en línia recta tallant la trajectòria d’altres vehicles i creant el risc de provocar i patir un accident de trànsit.
- El cotxe E tria una trajectòria coherent per fer el canvi de sentit, però hauria d’haver fet els canvis de carril corresponents i haver-se situat al carril exterior abans de sortir. Per això, el conductor del vehicle E ho està fent malament.
Via: El Periódico
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