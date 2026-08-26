SUCCESSOS
La Guàrdia Civil investiga la mort d’un matrimoni irlandès a l'interior d'un xalet València
Es tracta d’un home i una dona de 50 i 45 anys, els cadàvers dels quals van ser descoberts pels seus fills
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Miguel Pérez
València
Uns menors d’edat, fills d’un matrimoni irlandès, alertaven ahir a la tarda de la mort dels seus progenitors, de 50 i 45 anys, que van ser trobats morts a l’interior d’un xalet en una urbanització de Cullera (València).
Segons ha confirmat la Guàrdia Civil, quan els agents van arribar al xalet van comprovar que la mort de tots dos «no era natural» per la qual cosa van activar el mecanisme i el protocol en aquest tipus de morts i van alertar el grup d’Homicidis, per aclarir la causa dels fets.
La investigació continua oberta.
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