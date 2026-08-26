Desbordaments al Tibet
Almenys 16 morts i gairebé 400 desapareguts al Nepal després d’una riuada a la frontera amb la Xina
Les autoritats apunten cap a una enorme crescuda del riu Bhote Koshi, que flueix des del Tibet fins al Nepal, com a causa de la crescuda
El Periódico
Les autoritats nepaleses van anunciar dimecres el desplegament d’equips de rescat d’emergència després de les inundacions massives al nord del país, que ja han deixat almenys 16 morts. A més, hi ha 390 turistes desapareguts, entre els quals 291 estrangers, segons ha informat l’oficina de turisme de la regió. El ministre d’Afers Exteriors ha atribuït la sobtada riuada a un terratrèmol que va provocar un lliscament de terra i va tapar el riu Bhote Koshi. La crescuda sobtada del riu Bhote Koshi ha arrasat llogarrets i ha causat danys en carreteres, ponts i instal·lacions del subministrament energètic. «Encara no tenim una avaluació precisa dels danys, però les inundacions són massives i és probable que hagin afectat nombroses zones habitades», va declarar a l’AFP un portaveu de la policia, Abi Narayan Kafle.
La policia va difondre a les xarxes socials imatges impactants d’una enorme onada arrasant una vall encaixonada al districte muntanyós de Rasuwa (amb uns 50.000 habitants),una zona al nord de Katmandú que limita amb la regió de l’Himàlaia del Tibet, emportant-se diversos edificis. «Hem ordenat als residents de les vores del riu que abandonin la zona (...) i hem desplegat tots els recursos disponibles al lloc», va afegir Kafle.
El primer ministre nepalès, Balendra Shah, ha informat a través de les xarxes socials que havia convocat una reunió d’urgència de l’Autoritat Nacional de Gestió d’Emergències. «Ja s’ha començat a treballar per adoptar les mesures necessàries en coordinació amb els equips mèdics, els equips de recerca i la Creu Roja», va indicar el cap del Govern al seu compte d’X, que també va recomanar a la població que es troba a la vora del riu Bhote Koshi que extremi les precaucions. Les autoritats temen que la xifra de morts augmenti.
El director general de la companyia Touch Kailash Travels, Bashu Kumar Adhikari, va dir que s’ha perdut el contacte amb 390 pelegrins que es trobaven al Nepal camí de creuar cap al Tibet per participar en el Kailash Mansarovar Yatra. «La majoria són indis. Les seves identitats encara no han sigut verificades», va afirmar.
Cada any, milers de persones viatgen a la muntanya Kailash i al llac Mansarovar, al Tibet, durant una peregrinació considerada sagrada per hindús, budistes i jainistes.
Enviament d’efectius
L’Exèrcit va anunciar l’’enviament d’efectius i 14 helicòpters a la zona. «S’està duent a terme l’avaluació dels danys», va assenyalar. Per la seva banda, l’autoritat de gestió elèctrica va informar de danys en algunes de les seves instal·lacions locals, incloses preses i plantes solars, i va comunicar l’existència de talls d’electricitat.
Fins al moment, 29 persones han sigut rescatades mentre persisteixen les tasques de recerca i rescat. «La nostra empresa de logística té set camions portacontenidors allà, tots amb empleats nepalesos. Hem perdut el contacte amb tots ells. No hi ha senyal, així que no podem comunicar-nos amb ningú», va declarar a la BBC Yee Liang, un empresari xinès establert a Katmandú.
Les inundacions i els esllavissaments de terra són freqüents durant la monsó d’estiu (juny-setembre) al Nepal i a tot el sud d’Àsia. Segons els científics, l’escalfament global està augmentant la seva intensitat i freqüència. L’any passat, Rasuwa ja va patir unes inundacions mortals que van causar la mort de 18 persones després del despreniment d’una glacera al costat xinès de la frontera. No obstant, les autoritats han apuntat que la magnitud del desastre d’aquest dimecres supera la de les inundacions de l’any passat.
La Xina mobilitza els seus recursos
Per la seva banda, el president xinès, Xi Jinping, va ordenar «mobilitzar tots els mitjans» per socórrer els ferits i minimitzar les pèrdues humanes després de la tragèdia, ocorreguda cap a les 10.30 (02.30 GMT) en el pas fronterer de Gyirong, va reportar l’agència. Situat a l’Himàlaia, el pas fronterer de Gyirong és una important via de comunicació terrestre entre la Xina i el Nepal.
Fins al moment, ni les autoritats ni els mitjans oficials han facilitat un balanç precís de víctimes. «La prioritat absoluta és mobilitzar tots els mitjans per buscar i rescatar els desapareguts, evacuar i reallotjar els habitants en perill, atendre ràpidament els ferits i reduir al màxim el nombre de víctimes», va declarar Xi Jinping, citat pels mitjans. En general, el president xinès només es pronuncia després d’una catàstrofe quan el nombre de víctimes és elevat.
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