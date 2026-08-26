Renfe busca treballadors amb Batxillerat: publica 175 noves places per a aquest lloc
Les places es repartiran entre diverses províncies de tot el territori estatal
Clara Dalmau Merencio
Els problemes de puntualitat, les cancel·lacions i les restriccions de velocitat continuen condicionant el funcionament de Rodalies, un dels serveis ferroviaris que més incidències acumula a Catalunya. Mentre la xarxa afronta obres i modificacions del servei, Renfe continua amb el seu procés de renovació i reforç de la plantilla.
La companyia ha publicat una convocatòria per incorporar 175 treballadors fixos com a Operadors d'Entrada d'Administració i Gestió. L'oferta forma part del procés de taxa de reposició i, segons explica Renfe, busca cobrir les necessitats de contractació fixa per "mantenir l'activitat productiva dels diferents negocis del Grup".
Cal destacar que les places es repartiran entre diverses províncies de tot el territori estatal, per la qual cosa la convocatòria no està destinada específicament a Rodalies ni a Catalunya.
Funcions a desenvolupar
De les 175 places, 145 estan reservades per a persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%. Renfe estableix que les persones que optin a aquestes places només podran participar en el procés reservat per a aquest col·lectiu.
Els treballadors seleccionats faran funcions administratives i comptables, entre les quals hi ha la preparació d'expedients, l'elaboració d'informes, la gestió de documentació de pagament, la realització d'estadístiques i inventaris o tasques relacionades amb els costos de personal i material. També podran exercir funcions de secretaria i suport documental.
Mèrits que es tindran en compte
Per optar a un dels llocs cal disposar, a data de 13 de setembre de 2026, d'una titulació mínima de Batxillerat o equivalent a efectes laborals, a més de coneixements de Microsoft Office i disponibilitat geogràfica dins de l'àmbit de la convocatòria.
La companyia també valorarà com a mèrits addicionals disposar d'un nivell B1 o superior d'anglès, francès i/o alemany. En el cas del francès i l'alemany, caldrà haver acreditat prèviament un nivell mínim B1 d'anglès. També es tindrà en compte estar en possessió d'un títol de Grau Superior de les famílies d'Administració i Gestió o de Comerç i Màrqueting.
Procés de selecció
El termini per presentar les sol·licituds va començar el 6 d'agost i finalitzarà el 13 de setembre, ambdós dies inclosos. La inscripció s'ha de fer exclusivament a través del Portal d'Ocupació del Grup Renfe. La participació té un cost de 15 euros, tot i que la convocatòria preveu diferents supòsits d'exempció o reducció, entre els quals hi ha les persones amb discapacitat igual o superior al 33%, determinats demandants d'ocupació i membres de famílies nombroses.
El procés de selecció consta de tres fases:
- Comprovació de requisits i valoració de mèrits.
- Proves presencials.
- Entrevista final i reconeixement mèdic.
Renfe determinarà la ubicació geogràfica concreta dels 175 llocs quan finalitzi el procés de selecció, en funció de les necessitats existents en aquell moment.
Via: El Periódico
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