Centenars de morts i desapareguts en una enorme riuada entre el Nepal i la Xina
Les imatges de satèl·lit apunten a un lliscament de neu i roques des d’una glacera com a possible causa del desastre / Les autoritats nepaleses desconeixen el parador de dos turistes espanyols
Adrián Foncillas
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Un pilot d’helicòpter va descriure onades de cinc o sis metres. Primer va veure pols alçant-se del llit del riu i després, el despreniment massiu amb runa caient riu avall i barrejant-se amb l’aigua. Les nombroses càmeres al costat xinès de la frontera amb el Nepal van mostrar els veïns corrent abans que un torrent de roques, fang i aigua els arrasés juntament amb camions i cases.
Les inundacions massives d’ahir al país de l’Himàlaia van deixar més de 150 morts, però la factura serà molt més alta. Les autoritats nepaleses parlaven ahir a la nit de 384 turistes desapareguts, entre ells dos espanyols. I, en total, prop d’un miler. Al tancament d’aquesta edició, al Ministeri d’Exteriors d’Espanya no li constaven nacionals afectats o il·localitzables. El gruix dels desapareguts són indis que peregrinaven a la muntanya tibetana de Kailash, un lloc sagrat per a l’hinduisme. Seül va incloure entre els desapareguts els vuit treballadors sud-coreans d’una planta hidroelèctrica nepalesa i el Govern malaisi va revelar la falta de contacte amb 17 ciutadans del seu país al districte de Rasuwa. La llista incloïa 12 britànics, quatre sud-africans, tres nord-americans, un australià i un holandès. La Xina parlava ahir a la nit d’"enormes pèrdues", sense cap xifra de víctimes, i anunciava l’enviament de 600 persones per participar en les tasques de rescat, 113 vehicles i gossos cap a les zones més devastades. Els intents de contactar amb l’àrea devastada de Gyrong, segons la televisió pública, eren infructuosos. Una inspecció amb drons havia confirmat les carreteres tallades.
Amb les hores es van succeir les mostres de solidaritat. "L’Índia està preparada per oferir qualsevol tipus d’assistència humanitària. Els nostres equips s’estan coordinant en les tasques de rescat", va afirmar el seu primer ministre, Narendra Modi, a les xarxes socials. També va arribar en un comunicat conjunt de la Unió Europea, el Regne Unit, Austràlia, Noruega i Suïssa: "Encoratgem tothom que es trobi a les zones afectades a seguir les indicacions de les autoritats locals i els avisos oficials de seguretat".
Risc d’una altra inundació
Katmandú va alertar la població del risc d’una segona inundació perquè el riu Lhende Khola continua bloquejat en el seu curs superior. Nova Delhi va activar les alertes als estats indis d’Uttar Pradesh i Bihar, fronterers amb el Nepal, pels rius que baixen des de la serralada fins a les planes. Les valls de l’Himàlaia són un pulmó econòmic per al Nepal i abundants en rutes senderistes als quals la seva orografia priva de defenses davant els desastres. Les imatges mostraven el cabal marronós arrossegant vehicles i les restes d’un pont metàl·lic després d’haver enterrat habitatges i cobert de fang els supervivents.
"Hi ha devastació per tot arreu. Els assentaments a la conca del riu han sigut totalment arrasats. Cinc dels meus familiars estan desapareguts", va declarar Tula Bahadur BK, un treballador sanitari, a l’agència Reuters. Les causes de la tragèdia encara no estan clares. Les informacions inicials apuntaven que l’allau va ser provocada per un sisme, segons va informar el ministre d’Exteriors nepalès, Shisir Khanal, al Parlament. El Centre Alemany d’Investigació en Geociències va detectar un terratrèmol de 4,4 graus aproximadament set minuts abans de la riuada mortal. Però les imatges satel·litàries de Planet Labs apuntaven a un lliscament de neu i roques des d’una glacera com el catalitzador de la inundació carregada de runa al riu Lhende Khola, a uns 20 quilòmetres al nord-est de l’encreuament fronterer entre el Nepal i la Xina.
Aquest riu s’ha desbordat dues vegades en 14 mesos, van recordar les autoritats nepaleses, que van remarcar la rellevància dels sistemes d’alerta primerenca "en un Himàlaia que s’està escalfant". Qianggong Zhang, director de Riscos Climàtics i Ambientals del Centre Internacional per al Desenvolupament Integral de Muntanyes, amb seu a Katmandú, va confirmar els dubtes sobre l’origen del desastre.
Escalfament global
L’escalfament global ha debilitat un ecosistema fràgil. La regió de l’Himàlaia, que comparteixen diversos països, és més vulnerable a les pluges torrencials, les inundacions i els lliscaments de terra des de l’acceleració del canvi climàtic. Investigadors nepalesos van acreditar mesos enrere que les glaceres estan perdent gel al doble de velocitat des del principi del mil·lenni.
La mateixa regió afectada per la riuada d’ahir ja va patir inundacions semblants durant l’estiu passat, quan un llac glacial al Tibet es va desbordar. Les aigües van matar nou persones, a més de deixar 24 desapareguts, i va destruir infraestructures com el pont de l’Amistat, que connecta la Xina amb el Nepal.
Rutes de pelegrins
El districte de Rasuwa, una de les zones més colpejades per la riuada, travessava un dels períodes de més afluència religiosa de l’any. Entre les víctimes hi havia viatgers que es dirigien cap a enclavaments venerats per hindús, budistes i jainistes al Tibet. Pel districte hi passen dues grans rutes de pelegrinatge: el pas fronterer de Rasuwagadhi, utilitzat per milers de fidels que continuen cap al Tibet, sota administració xinesa, i la pujada a Gosainkunda, un llac situat a 4.380 metres al parc nacional de Langtang. La muntanya Kailash i el llac Manasarovar atrauen cada any milers de fidels.
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