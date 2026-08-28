Mor el rei Harald V de Noruega als 89 anys
La Casa Reial ha confirmat la seva mort a les 6.35 hores a l'Hospital Universitari d'Oslo, on es trobava ingressat des del 17 d'agost
El rei Harald V de Noruega ha mort aquest divendres als 89 anys després de patir un agreujament dels problemes de salut que el van portar a ser ingressat el passat 17 d’agost a l’Hospital Universitari d’Oslo per una retenció de líquids i a patir una infecció bacteriana a la sang en el context del tractament per l’anèmia hemolítica que patia.
«Anunciem amb profund pesar la mort de Sa Majestat el rei Harald», ha anunciat la Casa Reial noruega en un breu comunicat, en què ha afirmat que el monarca «ha mort en pau a les 6.35 hores del divendres 28 d’agost, a l’Hospital Universitari d’Oslo».
El rei de Noruega, al tron des del 1991, va ser ingressat fa onze dies per una retenció de líquids després de sotmetre’s a un examen mèdic a causa del tractament que seguia des de feia diverses setmanes per la seva anèmia hemolítica, tal com va confirmar la Casa Reial, que des d’aleshores va apuntar a un empitjorament del seu estat de salut, fet que va portar el príncep hereu Haakon a suspendre la seva agenda durant la jornada de dijous.
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