Riu bloquejat
El Nepal apressa la població a allunyar-se de riberes davant l’amenaça de col·lapse del llac
La televisió estatal xinesa CCTV va informar que aquesta nova acumulació d’aigua ja ha començat a desbordar-se
Les autoritats d’emergència del Nepal van apressar la població a allunyar-se de riberes i zones de risc davant l’amenaça presentada per un nou llac format per l’acumulació de roques i runa a la zona fronterera amb el Tibet, mentre les autoritats xineses van suspendre temporalment tasques de rescat en alguns punts després de registrar inicis de desbordament.
«Segons la informació del Govern de la Xina obtinguda d’imatges satel·litàries i anàlisis preliminars, al lloc on es va originar la inundació, el riu ha quedat bloquejat formant un llac artificial que es troba en procés de creixement, observant-se risc de ruptura», va alertar en un avís públic l’Autoritat Nacional de Desastres del Nepal (NDRRMA).
Primer desbordament
La televisió estatal xinesa CCTV ha informat avui que aquesta nova acumulació d’aigua, formada a més de deu quilòmetres del pas fronterer entre el Nepal i la Xina, ja ha començat a desbordar-se gradualment, per la qual cosa els equips d’emergència han hagut de paralitzar la seva activitat a l’espera d’instruccions. Format per l’acumulació de llot i roques que va bloquejar un curs després del desastre, el llac d’obturació –a uns 2.950 metres d’altitud, prop de 1.000 metres per sobre del pas de Gyirong – ja presenta desbordaments inicials, segons el mitjà estatal CCTV, per la qual cosa les autoritats van advertir que una descàrrega sobtada podria desencadenar nous corriments d’aigua i fang.
Segons l’última actualització oficial emesa a primera hora de divendres per la Policia nepalesa, la xifra de morts s’eleva a 469, amb Chitwan com el districte més colpejat amb 178 morts, seguit de Nawalparasi Este (110), Gorkha (44), Nuwakot (37), Dhading (33), Tanahun (28), Nawalasi Oest (27) i Rasuwa (12). Mentrestant, les autoritats xineses han reportat tres morts, que en conjunt sumen un balanç de 472 morts.
«Fins que s’emeti un nou avís, se sol·licita als residents de les zones baixes del riu Bhote Koshi, viatgers, personal de rescat i a tots els involucrats adoptar especial precaució i mantenir-se en llocs segurs», va afegir l’autoritat.
Les autoritats van instar els residents de les zones baixes del riu Bhote Koshi, escenari de les devastadores inundacions que també han deixat uns 1.500 desapareguts als dos costats de la frontera, a mantenir-se allunyats de riberes i zones de risc.
El pas de Gyirong, un dels encreuaments terrestres entre el Nepal i la regió del Tibet, sota control xinès, va quedar pràcticament arrasat dimecres i cobert de fang i runa.
Científics adverteixen de la possibilitat de noves riuades
Científics del Centre Internacional per al Desenvolupament Integrat de les Muntanyes (ICIMOD) han advertit que la runa arrossegats en la riuada de l’Himàlai podrien generar pales naturals i provocar un segon episodi si s’alliberen.
A través d’una nota, l’ICIMOD assenyala que autoritats i científics avaluen si la runa arrossegats han bloquejat temporalment el riu en un tram estret, «formant una presa natural», ja que si aquesta aigua s’allibera sobtadament pot generar «un perill secundari».
Descarten un escenari catastròfic
El Ministeri de Recursos Hídrics xinès va afirmar que la presa natural retenia fins dijous prop de dos milions de metres cúbics d’aigua i tenia una superfície aproximada de 0,11 quilòmetres quadrats, volum que, adverteixen, podria incrementar-se fins als tres milions en els pròxims dos o tres dies. No obstant, especialistes nepales descarten de moment un escenari catastròfic similar al viscut a mitjans de setmana.
El cap de Predicció d’Inundacions del Ministeri d’Energia i Recursos Hídrics del Nepal, Binod Parajuli, va explicar al mitjà local Onlinekhabar que la quantitat d’aigua acumulada a l’embassament representa al voltant del 10% del volum que va desencadenar la riuada de dimecres.
El nou temor complica encara més les tasques de rescat després de l’ allau de gel, roca i fang que va arrasar la vall, la hipòtesi principal de la qual apunta que va ser desencadenada per la caiguda d’una glacera que va tapar el riu que marca el límit entre els dos països.
Es pot destacar que el recompte és encara preliminar: la suma de desapareguts reportats per part dels dos països és d’aproximadament 1.500, sense que hi hagi constància que existeixi un equip coordinador transfronterer que coixeixi les xifres i les identitats, amb el punt d’encreuament com un dels més afectats per la tragèdia.
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