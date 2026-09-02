Informe entregat a la jutge
Marlaska demana al director de la Policia que aclareixi si un informe apunta a gendarmes marroquins dirigint l’entrada de migrants a Ceuta
Després de la informació publicada segons la qual la Policia ha comunicat a la jutgessa que l’entrada de migrants a Ceuta va ser guiada per gendarmes marroquins a les ordres d’agents de paisà amb una finalitat diferent de la migratòria
Des del PP apunten que «el puzle acabarà completant-se i es descobriran totes les mentides»
May Mariño
El ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha demanat al director general de la Policia, Francisco Pardo, que l’informi al més aviat possible sobre el contingut d’un informe que el del Centre Nacional d’Immigració i Fronteres (CENIF) hauria remès a l’Audiència Nacional i en què atribuiria a les Forces i Cossos de Seguretat del Marroc l’assalt massiu a la frontera de Ceuta els passats 30 i 31 de juliol, segons un mitjà de comunicació.
Es tracta del publicat per ‘El Español’ en una informació en què s’assegura que la policia ha remès a la jutge de l’Audiència Nacional que investiga els fets un informe en el qual indica que l’entrada massiva de migrants els dies 30 i 31 de juliol va ser guiada per gendarmes marroquins a les ordres d’agents de paisà amb un final diferent al migratori.
En l’ofici dirigit a Pardo, segons fonts del Ministeri, el ministre de l’Interior reclama ser informat sobre la veracitat del publicat per aquest mitjà de comunicació i, en el seu cas, conèixer des de quan disposava la Policia Nacional d’aquesta investigació, essencial perquè el Govern pugui adoptar les decisions oportunes en relació amb la crisi migratòria de Ceuta en exercici de les seves funcions constitucionals de direcció de la política interior i exterior i defensa de l’Estat.
Després d’aquesta missiva, el ministre de Política Territorial que encapçala el comandament únic a Ceuta, Ángel Víctor Torres, va reconèixer que «fins ara cap informe va ser traslladat al Govern» assenyalant el paper del Marroc en la crisi i avançat que si es confirma la veracitat s’actuarà sobre això. Durant una entrevista a RNE aquest matí va demanar cautela a l’apuntar que «no sabem si és un informe particular d’un agent o requerit per qui».
Partint d’això, no va descartar un canvi de posició respecte a Rabat en cas de confirmar-se que «hi hauria responsabilitat». És més, «que s’aclareixi tot, per parlar amb rigor hem de tenir aquest informe sobre la taula», va concloure.
La posició de l’Executiu, defensada tant per Marlaska com pel mateix president Pedro Sánchez, és que no hi ha evidències d’una participació del Marroc a l’entrada de les milers de persones a la ciutat autònoma. Fins i tot el cap de l’Executiu considera la col·laboració amb el Marroc com a «francament positiva» per encaminar «aquesta crisi» que «només es pot resoldre amb la col·laboració» del país veí, «no amb falta de confiança», i que es va propagar per «bulos» a les xarxes «associades a Rússia i Israel».
En seu parlamentària, el ministre de la Presidència, Justica i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños, també va assegurar amb contundència que «no existeix cap evidència» que el Marroc «hagi impulsat o liderat» l’entrada massiva de 80.000 immigrants irregulars a Ceuta.
Grande-Marlaska recorda al director general de la Policia que, una vegada declarada la situació d’interès per a la seguretat del nacional prevista en la llei 36/2015, de Seguretat Nacional, i amb independència de les diligències judicials que l’Audiència Nacional pugui practicar, una informació com aquesta s’hauria d’haver posat immediatament a disposició dels membres del Consell de Seguretat Nacional – òrgan reunit ja per dues vegades –, de l’autoritat funcional designada per reial decret del president del Govern –com a únic col·legiat que recau en el ministre Ángel Víctor Torres– i dels altres òrgans amb competències en aquest àmbit.
Després de la informació publicada dimarts a la nit, el secretari general del PP, Miguel Tellado, va afirmar que «el puzle acabarà completant-se i es descobriran totes les mentides». «Es va entenent millor el pànic del Govern que els espanyols parlin», va dir, en al·lusió a la confusió sobre el permís per a la concentració per Ceuta a Madrid.
És més, per a Tellado, hi ha «la prova que el Govern va ignorar de forma deliberada informes de la Policia Nacional que alertaven de la invasió de Ceuta» en unes informacions publicades en un programa de Cuatro. «Fa un mes que menteixen. No poden seguir un dia més al Govern. Van incomplir el seu deure de protegir el país. Els espanyols mereixen saber a canvi o en pagament de què. Eleccions JA», remarca el número dos del PP d’acord amb aquestes informacions sobre informes del CNI i Policia alertant de l’entrada massiva de migrants.
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