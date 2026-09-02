ALERTA DE L’AEMPS
Sanitat retira diversos productes per aprimar perquè contenen sibutramina, un supressor de la gana no autoritzat pels seus efectes adversos greus
Proporciona una sensació de sacietat i, a més, produeix un augment de la freqüència cardíaca i de la pressió sanguínia
Els productes es presenten com a naturals i n’oculten la composició real, adverteix l’Agència Espanyola de Medicaments
Sis de cada deu suplements venuts en línia incompleixen la normativa: la majoria són per aprimar-se o guanyar múscul
Nieves Salinas
L’Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), que depèn del Ministeri de Sanitat, ha ordenat la prohibició de comercialització i la retirada del mercat de diversos productes perquè inclouen en la seva composició sibutramina, un principi actiu suspès a la UE, que, a més, no figura en l’etiquetatge. Aquesta mesura s’ha portat a terme després d’haver tingut coneixement, a través de la Secció de Consum, Medi Ambient i Dopatge de la Comissaria General de Policia Judicial en el marc de l’operació Triki, de la comercialització dels productes.
La sibutramina és un principi actiu anorexigen (supressor de la gana) que proporciona una sensació de sacietat i a més produeix un augment de la despesa calòrica (atenua la disminució adaptativa del metabolisme basal durant la pèrdua de pes).
Efectes adversos
A més, produeix un augment de la freqüència cardíaca i la pressió sanguínia, que «poden ser clínicament significatives en alguns pacients, havent-se registrat casos d’arrítmies, cardiopaties isquèmiques i accidents vasculars greus amb el seu consum». Altres efectes adversos que poden presentar-se amb el seu consum són sequedat de boca, mal de cap, insomni, restrenyiment, etc. També presenta gran quantitat d’interaccions amb altres medicaments.
La sibutramina formava part de la composició de medicaments amb recepta destinats al tractament de l’ obesitat, la comercialització del qual a la Unió Europea va ser suspesa per associar-se el seu consum a efectes adversos greus de tipus cardiovascular, tal com va informar l’AEMPS el 2010.
La retirada, detalla l’AEMPS, afecta tots els exemplars dels productes ‘Slim U’, ‘Slim U Pro’, ‘P57 Hoodia’, ‘Bikini Siluet Perfect’, ‘Slim 24’, ‘14 Día’, ‘Fatzorb’, ‘AB Slim’, ‘Get Lean’, ‘Slimina’, ‘Burn and Slim’, ‘Body Slim’, ‘Black Panther’, ‘Aphrodite Thermoslim Coffe’, ‘Aphrodite Plus’, ‘Aphrodite lepoDetox’, ‘Aphrodite Green Plus, ‘Aphrodite forte’, ‘Aphrodite forte’, ‘Aphrodite forte’, ‘Pine’ i ‘Ple Slim’ , ‘Aphrodite pega’.
Productes naturals
Segons les anàlisis duts a terme pel Laboratori Oficial de Control de Medicaments (LOCM) de l’AEMPS, tots els productes contenen sibutramina i els anomenats ‘Fatzorb’, ‘AB Slimina’, ‘Get Lean’, ‘Slimina’, ‘Burn and Slim’, ‘Body Slim’ i ‘Black Panther’, també contenen fenolftaleína,cosa que els confereix la condició de medicaments, sense haver sigut avaluats ni autoritzats per l’Agència. Aquestes substàncies no es declaren en l’etiquetatge dels productes, que es presenten com naturals i oculten al consumidor la seva veritable composició.
La fenolftaleína és un principi actiu laxant estimulant que augmenta la motilitat intestinal i inhibeix l’ absorció d’electrolets i aigua, augmentant el contingut líquid a l’intestí i estimulant el seu peristaltisme (contraccions i relaxacions musculars en forma d’ona que mouen els aliments). Els principals riscos derivats de la seva administració estan relacionats amb una excessiva pèrdua de líquids i electròlits, pèrdua intestinal de proteïnes, hipocalcèmia i mal absorció deguda a l’excessiva hipermobilitat intestinal.
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