Sentència del TEDH
Estrasburg declara que Espanya va vulnerar el dret de reunió dels condemnats pel setge al Parlament del 2011
El Tribunal Europeu de Drets Humans rebutja indemnitzar els quatre condemnats que van demanar la seva empara al no arribar a complir els 3 anys de pena que els va imposar el Suprem
Ángeles Vázquez
La justícia sempre s’ha caracteritzat per ser lenta, però si, a més, escala fins a Europa, el punt final dels temes judicials es posa 15 anys després. És el que ha passat amb l’episodi conegut com el setge al Parlament, en el qual el 2011 els manifestants van envoltar la Cambra catalana i van impedir l’arribada dels diputats i el seu llavors president, Artur Mas, en protesta per la crisi que es vivia aquells anys. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado vulnerado el derecho de reunión de los cuatro condenados que acudieron a él en busca de amparo, pero no considera que deban ser indemnizados.
Després d’estudiar les seves al·legacions, el tribunal amb seu a Estrasburg considera que amb la seva condemna a tres anys de presó per un delicte contra les institucions de l’Estat, jutjat a l’Audiència Nacional, es va produir una violació de l’article 11 del Conveni Europeu de Drets Humans, a la llum del 10, que és el que protegeix la llibertat d’expressió. No obstant, això no suposa que hagin de ser indemnitzats amb els 15.000 euros que cadascun reclamava en concepte de danys morals i costes processals. El tribunal té en compte que «en les seves observacions no van fer referència a una reclamació d’indemnització justa, ni van especificar les sumes reclamades en concepte de danys morals ni les costes processals incorregudes, ni davant els tribunals nacionals» ni davant el mateix TEDH.
L’article 11 del Conveni Europeu estableix que «tota persona té dret a la llibertat de reunió pacífica i a la llibertat d’associació» i que «l’exercici d’aquests drets no podrà ser objecte d’altres restriccions que aquelles que, previstes per la llei, constitueixin mesures necessàries, en una societat democràtica, per a la seguretat nacional, la seguretat pública, la defensa de l’ordre i la prevenció del delicte, la protecció de la salut o de la moral, o la protecció dels drets i llibertats alienes».
Condemna el 2015
El 2022 un Constitucional molt dividit entre magistrats progressistes i conservadors, amb l’única excepció de la llavors vicepresidenta, la catalana Encarnación Roca, que es va sumar al primer grup va avalar la condemna a tres anys de presó que el Tribunal Suprem va imposar a vuit dels 19 absolts per l ’Audiència Nacional pel conegut com asetge al Parlament del 15 de juny del 2011.
L’Audiència Nacional només va condemnar un dels 20 acusats que es van asseure al banc dels acusats. Va basar l’absolució en què impedir l’accés de parlamentaris a la Cambra catalana i obligar el llavors president, Artur Mas, a utilitzar un helicòpter per arribar al Parlament va ser la «legítima expressió d’acció ciutadana» que va actualitzar «el dret de reunió». El tribunal, deia, no volia enviar «un missatge de desincentivació de la participació democràtica directa dels ciutadans en l’exercici de la crítica política» amb una condemna.
El Suprem, en canvi, va considerar just el contrari. Va declarar que els seus col·legues havien comès «un patent error» a l’hora de solucionar el conflicte entre els drets a la llibertat d’expressió, de reunió i de participació política al fer prevaler els dos primers sobre el tercer, i havien comès «una errònia i traumàtica desjerarquització del de participació política», per la qual cosa va condemnar vuit dels acusats, dels quals quatre han portat el que ha passat a Estrasburg.
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