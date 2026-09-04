Consell de Política Fiscal i Financera
Junqueras anima les CCAA a donar suport al nou model de finançament: «Tothom hi surt guanyant»
«El considero insuficient, però és infinitament millor que el que hi ha en aquest moment», respon el líder d’ERC a Junts
Gisela Boada
Oriol Junqueras ha sortit aquest divendres en defensa del model de finançament pactat per ERC i els socialistes, coincidint amb la reunió del Consell de Política Fiscal i Financera a Madrid, on la majoria de comunitats autònomes, tant del PP com del PSOE, han expressat el seu rebuig a un sistema que consideren injust. «És bo per a tothom, no és dolent per a ningú, tothom hi surt guanyant i la distància màxima entre qui més rep i qui menys rep es redueix molt», ha reivindicat Junqueras en una entrevista a La Sexta.
El líder republicà ha assegurat que no entén el rebuig públic de les autonomies a un model que, segons ha defensat, beneficia totes perquè suma 20.597 milions d’euros al sistema vigent des del 2009. Davant les crítiques de diversos dirigents territorials, que censuren que el Govern central hagi fet seva una proposta impulsada per ERC per al conjunt d’Espanya i que votaran que «no» en la reunió amb el ministre Arcadi España, Junqueras els ha retret no haver pres la iniciativa durant els més de 14 anys en què l’actual model ha estat caducat.
Entre els retrets a les comunitats del PP, també ha elevat el to contra el líder socialista de Castella-La Manxa, Emiliano García-Page, que havia enviat un missatge contundent contra ERC i Junqueras en considerar que s’atribueixen ser un partit «d’esquerres», però proposen un model «injust» en què «els que tenen menys» en surten perjudicats. El president d’ERC ha demanat a Page, però també a Adrián Borbón, president d’Astúries, també del PSOE, que no renunciïn a un model que donarà més recursos a les arques públiques de la seva comunitat autònoma.
Un model «insuficient»
Més enllà dels líders autonòmics, el model tampoc convenç els partits a Catalunya. Per això, Junqueras ha apuntat a Junts, que ha situat al costat del PP i Vox si acaba votant en contra del nou repartiment i ha admès que la proposta és «insuficient», però ha subratllat que és «infinitament millor que el que hi ha en aquest moment», amb Catalunya entre les comunitats que més aporten i, alhora, entre les que queden pitjor situades en el repartiment.
Dels vots de Junts, que fins ara ha descartat donar suport a la proposta en considerar que no respon al model de consorci que reclama, depèn que la reforma pugui tirar endavant. Per això, el Govern ha tornat a demanar aquest divendres als de Carles Puigdemont que permetin la seva tramitació i plantegin després les seves millores mitjançant esmenes.
Junqueras ha revelat, a més, que fa uns dies «va intercanviar missatges» amb l’expresident en el marc de l’aplicació de la llei d’amnistia, encara pendent per a tots dos dirigents. El president d’ERC creu que en el ple del 22 de setembre del Tribunal Constitucional (TC) «probablement» el magistrat ponent del seu recurs d’empara s’haurà de pronunciar sobre l’aplicació d’aquesta llei, però ha afegit que no sap en quin sentit ho farà.
La marca Seat
Una altra de les qüestions que marquen la jornada és la possible desaparició de Seat com a marca i el pla de retallades anunciat pel grup Volkswagen, que podria tenir impacte a Espanya. Junqueras ha assegurat que ha abordat la reestructuració amb «algun ministre i alguna ministra» i que també ha mantingut contactes amb el comitè d’empresa de Seat.
«La situació és molt difícil. Volkswagen perd 40.000 llocs de treball a Alemanya i la possibilitat que Seat desaparegui com a marca, que no com a empresa, perquè la companyia també és Cupra, és una amenaça molt important», ha advertit. Davant d’aquest escenari, ha reclamat que Europa i Occident adoptin mesures per protegir la seva indústria i reforçar la competitivitat del sector.
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