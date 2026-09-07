Campus de Getafe
La princesa Elionor ja és a classe: així és el seu primer dia a la universitat pública Carles III
L’hereva del tron declara a la premsa a l’arribar a la facultat que afronta aquesta nova etapa «amb moltes ganes»
Inicia la jornada amb un professor que va ser deixeble de Peces-Barba, davant el qual Felip VI va jurar la Constitució
Pilar Santos
La presència de redactors, càmeres i fotògrafs alterava des de primera hora d’aquest dilluns la rutina del campus de Getafe de la Universitat Carles III, al sud de Madrid. El focus estava posat a l’entrada de l’edifici Adolfo Posada, on la Princesa d’Astúries ha arribat pocs minuts abans de les nou per començar el Grau en Ciències Polítiques. A aquella hora centenars d’estudiants nerviosos travessaven també el campus de la institució pública per incorporar-se a les primeres classes del curs, tot i que cap d’ells tenia tan clar com ella com seria l’entrada.
La jove ha sigut rebuda pel rector de la Universitat Carles III, Ángel Arias; la vicerectora d’Estudiants, Pilar Otero, i el degà de la Facultat de Ciències Socials i Jurídiques, Antonio Descalzo. Tots tres han sigut els encarregats de donar la benvinguda a la universitat abans del començament de les classes. Les desenes de periodistes apostats a la porta li han llançat algunes preguntes. Només ha dit que arriba a la universitat «amb moltes ganes».
Descalzo ha explicat que no han fet cap canvi especial en el professorat ni a les aules, a nivell de seguretat, davant l’assistència de l’hereva del tron al grau de Polítiques. En una breu atenció als mitjans de comunicació, ha comentat que normalment l’horari serà de nou a dues, segons l’encaix de les assignatures, i, a Primer, dijous serà el seu dia lliure, tot i que sempre hi sol haver «seminaris, activitats culturals o acadèmiques» als quals podrà assistir.
La seva primera jornada té un horari ja fixat. A les nou en punt, els alumnes de nou ingrés han rebut una breu explicació de Gema García Albacete, directora del Grau en Ciències Polítiques, sobre el funcionament de la vida acadèmica. Després ha començat la primera assignatura que atendran els aproximadament 40 alumnes que compartiran classe amb Elionor aquest curs: Teoria del Dret, impartida per Rafael de Asís Roig. El matí continua amb una pràctica de Metodologia d’Investigació en Ciències Socials, a càrrec de Carlos Santiago Caballero, i acaba amb una classe magistral de Fonaments de Ciència Política, impartida per Pablo Simón Cosano, conegut també pel seu paper d’analista en diversos mitjans de comunicació.
Aquesta assignatura l’estudien alhora estudiants del Grau en Estudis Internacionals, una cosa que passarà amb altres assignatures que cursarà l’hereva al tron. La fórmula busca incorporar perspectives diferents a l’anàlisi de qüestions polítiques, jurídiques, econòmiques i sociològiques. Les sessions previstes per a aquesta jornada tenen una durada d’una hora i mitja, separades per descansos de 15 minuts, segons la planificació de la Comissió Acadèmica del Grau de Ciències Polítiques.
La Zarzuela vol que acudeixi al major nombre possible de classes i que els seus compromisos institucionals interfereixin el mínim en la seva carrera
La connexió amb Peces-Barba
La primera assignatura d’Elionor conté una connexió singular amb la història recent de la Corona. Rafael de Asís va obtenir el títol de doctor en Dret per la Carles III sota la direcció de Gregorio Peces-Barba, rector fundador d’aquesta universitat, un dels set ponents de la Constitució de 1978 i president del Congrés dels Diputats quan el llavors príncep Felip va jurar la Constitució al complir 18 anys, el 1986. Quatre dècades després, un dels seus deixebles acadèmics és qui imparteix a la filla de Felip VI la seva primera classe universitària.
La carrera universitària haurà de conviure des d’ara amb l’agenda institucional de l’hereva de la Corona. Fonts de la Zarzuela expliquen que la voluntat és que la Princesa assisteixi al màxim nombre possible de classes i que els seus compromisos oficials s’organitzin, sempre que sigui possible, en jornades que no alterin el desenvolupament de la seva activitat acadèmica. Elionor ja va compatibilitzar obligacions institucionals amb els seus dos anys de batxillerat internacional a l’UWC Atlantic College de Gal·les i, posteriorment, amb els tres cursos de formació militar.
Possibles classes particulars
El Grau en Ciències Polítiques que comença aquest dilluns combina matèries de Ciència Política, Dret, Economia, Sociologia, Història, Humanitats i Relacions Internacionals. El programa està dissenyat per proporcionar coneixements sobre institucions, sistemes polítics i societats contemporànies i per formar els alumnes en l’anàlisi política tant en l’àmbit nacional com internacional. Fonts de la Zarzuela van explicar a la primavera que és probable que Elionor faci classes particulars per ampliar el coneixement d’algunes assignatures concretes que poden ajudar-la especialment en el seu futur paper com a cap d’Estat.
Comença el curs amb tres matèries: Teoria del Dret, Metodologia d’Investigació i Fonaments de Ciència Política
Elionor és, a més, una dels més de 4.000 noves estudiants que s’incorporen aquests dies a la universitat pública Carles III. Aquest 7 de setembre comencen les classes aproximadament més de 20.000 alumnes en el conjunt de la institució, uns 12.000 al campus de Getafe. A les universitats públiques madrilenyes el curs arrenca per a més de 200.000 estudiants, mentre que el sistema universitari espanyol reuneix més d’1,5 milions d’alumnes de grau.
Fora de l’edifici Adolfo Posada, l’arribada d’Elionor converteix durant uns minuts un matí d’inici de curs en un esdeveniment informatiu. Dins, el calendari és molt menys excepcional: Teoria del Dret, Metodologia d’Investigació i Fonaments de Ciència Política. Aquesta serà, a partir d’ara, una de les dues agendes de l’hereva. La institucional continuarà estant a la vista de tots; la universitària començarà a mesurar-se en classes, pràctiques, treballs i exàmens, i la Zarzuela espera que sigui privada i que, en la mesura possible, pugui viure-la amb la normalitat i discreció de qualsevol estudiant, tot i que en el seu cas passar inadvertida sigui pràcticament impossible.
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