El CNI va avisar Interior i el Marroc del risc d’"assalt" a Ceuta un dia abans
Fonts de la Moncloa insisteixen que des del servei secret «no van alertar mai d’una arribada massiva» / Funcionaris d’intel·ligència van advertir d’un risc creixent d’una entrada per via marítima
Iván Gil
"A les xarxes hi ha una crida per a assalt per tanca i mar demà les 20 h" deia per WhatsApp un agent del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) al seu interlocutor de la Delegació del Govern a Ceuta en un de diversos contactes telefònics. Eren les 13.52 del 29 de juliol. L’avís va donar a més altres detalls: la convocatòria es feia "aprofitant festa del tron i que els seus FCS estaran enfeinats", deia, en al·lusió al fet que els cossos policials marroquins no podrien reaccionar. El CNI deia que dos grups diferents a les xarxes socials havien reunit "un total de 180.000 seguidors", i emfatitzava el seu interlocutor d’Interior a Ceuta: "Perquè et facis a la idea de l’abast de la difusió"."A les xarxes hi ha una crida per a assalt per tanca i mar demà les 20 h" li deia per whatsapp un agent del Centre Nacional d’Intel·ligència (CNI) al seu interlocutor de la Delegació del Govern a Ceuta en un de diversos contactes telefònics. Eren les 13.52 del 29 de juliol. L’avís va donar a més altres detalls: la convocatòria es feia "aprofitant festa del tron i que els seus FCS estaran embolicats", deia, en al·lusió al fet que els policies marroquins no podrien reaccionar. El CNI deia que dos grups diferents a les xarxes socials havien reunit "un total de 180.000 seguidors", i emfatitzava el seu interlocutor d’Interior a Ceuta: "Perquè et facis a la idea de l’abast de la difusió".
Aquell mateix dia, però més tard, a les 18.26, el CNI va advertir la intel·ligència marroquina que s’estava preparant al seu territori l’entrada massiva a Ceuta, que es va produir entre els dies 30 i 31 de juliol: "En dies recents s’ha tingut coneixement de la planificació de diverses convocatòries per portar a terme entrades a Ceuta, tant nedant com a través de la tanca, aprofitant la celebració de la Festa del Tron", diu literalment una "nota urgent" de l’espionatge espanyol, que especifica que els perfils que promovien la penetració violenta a la ciutat autònoma tenien més de 180.000 seguidors.
L’escrit dirigit a la Direcció General de Vigilància sobre el Territori (DGST) i a la Direcció General d’Estudis i Documentació (DGED) marroquins destaca que "s’han identificat alguns perfils especialment actius". El primer s’anomena "Assalt a la tanca de Ceuta" i estaria preparant un intent d’entrada pel perímetre fronterer de Ceuta "dijous 30.06.2026 [sic] [amb referència al juliol]". Després, l’espionatge espanyol comunica a la intel·ligència marroquina que també des d’un grup de Facebook denominat "Ceuta Fnideq", i que compta "amb 160.000 membres", també s’estava planificant la irrupció massiva a la ciutat espanyola del Nord de l’Àfrica. Per WhatsApp i per escrit, funcionaris del CNI a Ceuta van alertar diversos interlocutors de la seguretat de l’Estat d’un risc creixent d’entrada massiva d’estrangers per via marítima. S’evidencia en els informes de seguretat desclassificats ahir pel Govern després de la promesa que va fer Pedro Sánchez al Congrés. Del servei d’intel·ligència surten a la llum dues notes i quatre missatges telefònics, amb continguts que inclouen des de l’anàlisi estratègica fins a l’avís més imminent del que planava sobre Ceuta.
Aquella conversa per missatgeria telefònica, en què la Delegació del Govern dona un justificant de recepció, es va produir quan ja el degoteig de nedadors a la ciutat inquietava les forces de seguretat de l’Estat i el mateix Govern autonòmic, i a menys de 24 hores que aquest degoteig es convertís en multitud. Al missatge el va seguir, a les 21.34 hores, una trucada entre l’agent secret i el funcionari de la delegació que va durar 11 minuts.Aquella conversa per missatgeria telefònica, en la qual la Delegació del Govern dona un justificant de recepció, es va produir quan ja el degoteig de nedadors a la ciutat inquietava les forces de Seguretat de l’Estat i al mateix govern autonòmic, i a menys de 24 hores que aquest degoteig es convertís en multitud. Al missatge li va passar, a les 21.34 hores, una trucada entre l’agent secret i el funcionari de la Delegació que va durar 11 minuts, segons la llista feta pública per la Moncloa. En quatre converses per WhatsApp del CNI amb interlocutors del sistema de seguretat de Ceuta, el destinatari assenyalat en aquesta desclassificació empresa per l’Executiu és el "gabinet de la Delegació del Govern". Aquesta entitat, després d’una compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, va fer públic un comunicat desmentint que hagués sigut avisada de l’allau. "Aquesta Delegació del Govern no va rebre, en cap moment, cap informe que advertís del que passaria el dia 30 de juliol", deia en el seu comunicat. Però sí que hi va haver avisos telefònics.En quatre converses per whatsapp del CNI amb interlocutors del sistema de seguretat de Ceuta, el destinatari que apareix assenyalat en aquesta desclassificació empresa per l’Executiu és el "Gabinet de la Delegació del Govern". Aquesta entitat, després d’una compareixença de la ministra de Defensa, Margarita Robles, va fer públic un comunicat desmentint que hagués sigut avisada de l’allau. "Aquesta Delegació del Govern no va rebre, en cap moment, cap informe que advertís del que passaria el dia 30 de juliol", deia en el seu comunicat. Però sí que hi va haver avisos telefònics.
Ahir mateix, fonts de la Moncloa van sortir al pas de la impressió que es desprèn de la lectura dels papers desclassificats. Per a aquestes fonts, en realitat "les comunicacions del CNI del 29 de juliol no van alertar mai d’una arribada massiva", només "informaven que estava circulant una convocatòria en dos grups de Facebook per entrar a la ciutat de forma irregular durant la setmana de la Festa del Tron". Les fonts afirmen que el que explicava el CNI "ja era conegut per altres institucions i de cap manera constituïa o va ser interpretat com un indicador d’escala o probabilitat prospectiva".Aquest mateix dimecres fonts de la Moncloa han sortit al pas de la impressió que es desprèn de la lectura dels papers desclassificats. Per a aquestes fonts, en realitat "les comunicacions del CNI del 29 de juliol mai van alertar d’una arribada massiva", només "informaven que estava circulant una convocatòria en dos grups de Facebook per entrar a la ciutat de forma irregular durant la setmana de la Festa del Tron". Aquestes fonts afirmen que el que explicava el CNI "ja era conegut per altres institucions i de cap manera constituïa o va ser interpretat com un indicador d’escala o probabilitat prospectiva".
Per a les fonts de la Moncloa, la prova que el CNI no estava alertant és que "es va limitar a traslladar aquesta informació per missatge i una breu trucada al gabinet de la Delegació del Govern de Ceuta i a l’UCE-3 de la Guàrdia Civil". Afirmen que l’avís no va ser una alerta formal "ni a la seva cadena de comandament ni a cap membre de l’Executiu" i que "un organisme que creu que l’endemà es produirà una entrada massiva no es limita a enviar un WhatsApp ambigu a un càrrec menor: l’eleva".Per a les fonts esmentades de la Moncloa, la prova que el CNI no estava alertant és que "es va limitar a traslladar aquesta informació per missatge i breu trucada al Gabinet de la Delegació del Govern de Ceuta i a la UCE-3 de la Guàrdia Civil". O sigui, afirmen que l’avís no va ser una alerta formal "ni a la seva cadena de comandament ni a cap membre de l’Executiu" i que "un organisme que creu que l’endemà es produirà una entrada massiva no es limita a enviar un WhatsApp ambigu a un càrrec menor: l’eleva".
Alerta als guàrdies civils
La quarta xerrada telefònica és una comunicació directa entre serveis d’intel·ligència espanyols marcada pel ritme vacacional i les substitucions estivals: el CNI i la Unitat Central 3 (UCE3) de la Direcció d’Informació Guàrdia Civil. L’UCE3 s’encarrega de les amenaces exteriors de desestabilització i contra la seguretat nacional. L’agent del CNI diu per escrit al seu interlocutor de la Guàrdia Civil: "Et truco per la situació de Ceuta. Tenim informació d’un intent d’entrades nedant i salt a la tanca per demà, dia de la Festa del tron. Tenim diversos grups a Fb [Facebook] i WhatsApp incentivant aquestes entrades" La quarta xerrada telefònica és una comunicació directa entre serveis d’intel·ligència espanyols que es veu marcada pel ritme vacacional i les substitucions estivals: el CNI d’una banda i la Unitat Central 3 (UCE3) de la Direcció d’Informació Guàrdia Civil, de l’altra. És, dels serveis d’informació de l’institut armat, el que s’encarrega de les amenaces exteriors de desestabilització i contra la seguretat nacional. L’intercanvi té lloc al migdia del 29 de juliol. A les 13:53, i després d’una trucada sense resposta, l’agent del CNI li diu per escrit al seu interlocutor de la Guàrdia Civil: "Et truco per la situació de Ceuta. Tenim informació d’un intent d’entrades nedant i salt a la tanca per demà, dia de la Festa del tron. Tenim diversos grups a Fb [Facebook] i WhatsApp incentivant aquestes entrades".
Subscriu-te per seguir llegint
- Càstig per a Asprilla: multa i targeta per ensenyar un lema religiós a la samarreta
- Girona, la capital mundial de l’ayahuasca
- La privatització del Bell-lloc i Les Alzines arrenca amb 250 alumnes nous
- Desnonen la masia de Cal Gras de Girona, ocupada des de fa més d'un any
- Sílvia Catà, cap dels Mossos d'Esquadra a Girona, dirigirà el cos policial a Catalunya
- Sabies que els romans van arribar molt a prop de casa nostra?
- Josep Vila: «Si Puigdemont torna com a president d’un partit, l’ANC no l’ha de preparar. No serem la crossa de ningú»
- Paula (23 anys): «He durat un dia a la feina per voluntat pròpia. No em quedaré en un lloc que no m’agrada»